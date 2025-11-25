Sllovenia njeh patentë-shoferët e Kosovës

Asambleja Nacionale e Republikës së Sllovenisë ka miratuar sot ligjin që zyrtarisht njeh patentë-shoferët e Republikës së Kosovës.
Lajmin e ka bërë të ditur ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, e cila e ka vlerësuar këtë si një hap të rëndësishëm për qytetarët kosovarë që jetojnë dhe punojnë në Slloveni.
“Lajm i mirë për qytetarët tanë dhe mërgatën në Slloveni. Urime!”, ka shkruar Gërvalla, duke shprehur mirënjohje për bashkëpunimin mes dy shteteve.
Me këtë vendim, kosovarët që posedojnë patentë-shofer të lëshuar nga institucionet e Kosovës do të mund ta përdorin atë zyrtarisht në territorin e Sllovenisë, pa pasur nevojë për procedura shtesë të njohjes apo konvertimit.
Ky hap pritet të lehtësojë lëvizjen dhe punësimin e mijëra qytetarëve nga Kosova që jetojnë në këtë shtet të BE-së.