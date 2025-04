Sonte Liga e Evropës, Bajrami e Hysaj synojnë gjysmëfinalet me ekipet e tyre

Tetë skuadra do të zbresin në orën 21:00 për të luajtur ndeshjet e kthimit të vlefshme për çerekfinalet e Ligës së Europës.

Pritet spektakël mes Manchester United dhe Lyon ku ndeshja e parë u mbyll në barazimin 2-2 dhe gjithçka është e hapur për kalimin në gjysmëfinale.

Bodo/Glimt është një hap larg raundit tjetër pas fitores kundër Lazios me shifrat 2-0. Edhe Nedim Bajrami me Rangers do të kërkojë gjysmëfinalen.

NDESHJET E SOTME

LAZIO-BODO/GLIMT (0-2) ORA 21:00

FRANKFURT- TOTTENHaM (1-1) ORA 21:00

ATHLETIC BILBAO-RANGERS (0-0) ORA 21:00

MAN. UNITED – LYON (2-2) ORA 21:00