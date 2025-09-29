Sony ka përgatitur një model të ri të konsolës PlayStation 5 Pro

Sipas një burimi me reputacion të mirë, konsola PlayStation 5 Pro e Sony mund të marrë rishikimin e saj të parë të harduerit para fundit të shtatorit.
Megjithatë, nuk ka gjasa që ky version i rifreskuar të sjellë ndonjë ridizajnim të madh ose përditësim të harduerit.
PS5 Pro do të lansohet në nëntor 2024 si konsola kryesore e PlayStation, dhe krenohet me përmirësime të mëdha të performancës në krahasim me PS5 bazë falë harduerit të përmirësuar të GPU-së dhe një përmirësuesi të ri të imazhit të quajtur PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) bazuar në teknologjinë e AI-së.
Shumë lojëra të përmirësuara për PS5 Pro kanë përfituar nga këto përmirësime të performancës, dhe vetë hardueri ka marrë shumë pak kritika, përveç çmimit dhe mungesës së një disku si standard.
Sidoqoftë, siç është traditë me çdo konsol PlayStation, duket se Sony është “duke u futur nën kapuç” të konsolës PS5 Pro, transmeton Telegrafi.
Pas rishikimit të fundit të konsolës PS5, e cila doli në shitje në Evropë javën e kaluar, Sony thuhet se po përgatitet të bëjë të njëjtën gjë për PS5 Pro.
Një raport i ri nga Dealabs, i shkruar nga një burim i besuar i brendshëm, pohon se Sony do të lansojë një model të ri PS5 Pro me numrin e modelit CFI-7121, sipas dokumenteve të certifikimit të paraqitura në Japoni në fillim të këtij viti.
Ky model i rishikuar PS5 Pro do të lansohet në Evropë të martën, më 30 shtator, dhe të paktën nga jashtë, konsola duket dhe ndihet identike me versionin aktual.
Ndërsa kjo është e pamundur në fillim, një version “Slim” mund të përjashtohet për PS5 Pro. Sa i përket rastit, Billbil-kun spekulon se Sony mund të ketë modifikuar harduerin e PS5 Pro për të lejuar efikasitet më të mirë të energjisë.
Nëse është kështu, modeli i ri PS5 Pro ka të ngjarë të prodhojë më pak nxehtësi dhe të funksionojë më qetë si rezultat. Më e rëndësishmja, burimi i brendshëm sqaroi se PS5 Pro i rishikuar do të mbajë SSD-në 2TB që erdhi me modelin origjinal.
Duke pasur parasysh se rishikimi i përmendur më parë i modelit PS5 e uli memorien e konsolës nga 1TB në 825GB pa ulur çmimin, është një lehtësim të shohësh që Sony nuk po e përsërit këtë taktikë me modelin e ri PS5 Pro.
Sa i përket çmimit, nuk priten ndryshime në këtë aspekt as për modelin e ri PS5 Pro, duke pasur parasysh se ai ende shitet me një çmim prej 799.99 eurosh.
Saktësisht se çfarë ka ndryshuar Sony mbetet për t’u parë, por duke gjykuar nga ndryshimet e mëparshme të harduerit për PS5 të rregullt, optimizimet në madhësinë e radiatorit dhe paraqitjen e motherboard-it janë të mundshme.
Këto ndryshime në fund të fundit synojnë rritjen e marzheve të fitimit për konsol të shitur, kështu që Sony do të përpiqet të zvogëlojë përdorimin e materialeve si bakri dhe plastika kudo që të jetë e mundur brenda modelit PS5 Pro, duke ruajtur performancën në nivelet aktuale.