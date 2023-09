Sot seancë e jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës, diskutohet për tekstet shkollore

Kuvendi i Kosovës do të zhvillojë sot seancë të jashtëzakonshme për librat.

Me ftesë të opozitës, do të ketë debat parlamentar lidhur me furnizimin me tekste shkollore për nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm të ulët.

Seanca do të fillojë në orën 12:00.

Deputetja e Partisë Demokratikë të Kosovës, Eliza Hoxha, kishte deklaruar se anëtarët e komisionit për arsim, të mbështetur edhe nga deputetë të tjerë të opozitës kanë inicuar këtë seancë të jashtëzakonshme.

Derisa ka kritikuar qeverinë, ajo ka thënë se “Kuvendi duhet të ndërpres pushimin dhe t’i kthehet punës, e të diskutoj mbi përgjegjësinë e qeverisë për këtë dështim të pashembullt në përmbushjen e mandatit kushtetues e ligjor të saj”.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ka vendosur që këtë vit prindërit t’i blejnë tekstet shkollore ndërsa qeveria t’u ndajë atyre mjetet e nevojshme.