SPAK dhe Prokuroria Speciale e Kosovës bashkojnë forcat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar

Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj, priti të hënën drejtuesin e Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Klodjan Brahon.
Në njoftimin për media është bërë e ditur se në kuadër të bashkëpunimit, SPAK dhe PSRK nënshkruan një marrëveshje për krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore.
Gjatë takimit, Braho dhe Isufaj shprehën gatishmërinë për angazhim të përbashkët me qëllim avancimin e mëtejshëm të koordinimit ndërinstitucional.
“Braho, riafirmoi rëndësinë e partneritetit me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftim.