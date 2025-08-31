Speedster i viteve ’90 është bazuar në Ferrari Testarossa

Veturat me tavan të hapur ishin hit i vërtetë në fillim të viteve 2020, dhe McLaren, Aston Martin dhe Ferrari ëndërronin për sofave pa xham përpara, të krijuara duke u marrë me modele ekzistuese më praktike. Por, një pronar Ferrarit parashikoi këtë trend gati 30 vjet më parë dhe porositi Testarossën më të çmendur në histori.
Linjat e mprehta, hunda dhe anët katrore, si dhe kornizat “industriale” anësore bëjnë që Ferrari Testarossa të jetë një nga makinat që përcaktuan vitet 80, por deri në dekadën tjetër shijet ndryshuan, gjë që motivoi një pronar Testarosse të fillonte realizimin e një plani guximtar “rigjallërimi” me ndihmën e dizajnerit të çmendur zviceran Franco Sbarro.
Sbarro dhe ekipi i tij krijuan kornizën e Ferrarit dhe mbuluan pjesën e shkurtuar me një karroceri të harkuar, ndërsa montuan dyer gërshërë, të cilat asnjë Ferrari nuk i kishte atëherë. Nuk kishte xham përpara, as edhe të shkurtuar si ato që përdoren në gara, por mbrojtja nga përmbysja sigurohej nga disa tuba të trashë që gjithashtu drejtonin ajrin nga hapjet e dritave të përparme drejt pjesës së pasme të veturës.
Duket sikur ajri del direkt nga pjesa e pasme e automjetit, në vend që të drejtohet te motori V12 4.9-litërsh, i cili ishte ruajtur nga Testarossa origjinale. Kur ishte i ri, ky motor prodhonte 390 kuaj/fuqi dhe ishte i pajisur me një kutinë manuale me pesë shpejtësi. Instrumentet u vendosën në qendër të panelit të kontrollit.
Sbarro e prezantoi makinën në skenën ndërkombëtare në vitin 1995, dhe edhe sot, pas tri dekadash, ajo mbetet një pamje mbresëlënëse. Duke e parë, ka ngjashmëri të qarta me McLaren-in sa i përket anëve dhe dyerve transparente, ndërsa ulëset janë të integruara direkt në makinën, ashtu si tek shumë hiper-veturat moderne.
U ndërtuan vetëm tre kopje të kësaj veture, por ky është i vetmi i regjistruar për përdorim rrugor. Tani është në shitje në Gjermani, dhe çmimi jepet me kërkesë.