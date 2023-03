Studimi: Pandemia na ka bërë të harrojmë ecjen

Nëse keni programuar më parë një objektiv ushtrimi ditor në smartfonin ose orën tuaj dhe tani nuk mundeni ose nuk ju intereson ta arrini atë, atëherë nuk jeni një rast i veçantë.

Që nga shpërthimi i pandemisë, duket se jo vetëm nuk e kemi gjetur formën, por po ecim më pak.

Në fakt, sipas një sondazhi të ri, amerikanët ndërmorën më pak hapa gjatë kulmit të pandemisë Covid-19 dhe ende nuk e kanë rikuperuar ritmin e tyre.

600 hapa më pak se fillimi i pandemisë

“Mesatarisht, njerëzit po bëjnë rreth 600 hapa më pak në ditë sesa përpara fillimit të pandemisë,” tha autori i studimit Dr. E. van Britten, profesor i asociuar i mjekësisë kardiovaskulare në Qendrën Mjekësore të Universitetit Vanderbilt në Nashville.

Autori i studimit thotë se pandemia duket se ka një ndikim të qëndrueshëm në zgjedhjet e njerëzve për aktivitetin fizik.

Kush eci më pak?

Studimi i mësipërm përdori të dhëna nga programi kërkimor All of Us i Institutit Kombëtar të Shëndetit, i cili fokusohet në identifikimin e mënyrave për të zhvilluar kujdesin shëndetësor të personalizuar.

Shumë nga 6000 pjesëmarrësit e programit mbanin gjurmues aktiviteti për të paktën 10 orë në ditë për vite me radhë.

Duke bërë këtë, ata lejuan studiuesit të aksesonin të dhënat e tyre elektronike shëndetësore.

Sipas përfundimeve të hulumtimit, më të prekurit ishin të rinjtë e moshës 18-30 vjeç.

“Nëse njerëzit vazhdojnë të ecin gjithnjë e më pak, atëherë mund të kemi një rritje të rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare, obezitetit, hipertensionit, diabetit dhe sëmundjeve të tjera të lidhura ngushtë me një mënyrë jetese sedentare”, tha Britten.

Pse nuk ecin brezat e rinj?

“Unë mendoj se është e vështirë të interpretohet sepse janë vetëm 600 hapa, të cilat ne mund të argumentojmë se disa njerëz do t’i bënin vetëm duke ecur nëpër vendin e tyre të punës,” tha Dr. Andrew Freeman, drejtor i Parandalimit dhe Wellness Kardiovaskular në Shëndetin Kombëtar Hebre.

Friman theksoi, megjithatë, se ajo që duhet të shikojmë është se kush është ende duke punuar nga shtëpia.

Gjeneratat e reja përbëjnë pjesën më të madhe të punëtorëve në telekomunikacion, ndërsa të moshuarit vështirë se do të hyjnë në këtë regjim punësimi”, theksoi ai.

Cilado qoftë arsyeja, të dhënat e studimit tregojnë se njerëzit nuk kanë lëvizur aq shumë sa dikur gjatë pandemisë, gjë që ekspertët thonë se është shqetësuese.

“Profesionistët e kujdesit shëndetësor duhet të fillojnë të flasin dhe të angazhohen me aktivitetin atletik të pacientëve të tyre ,” përfundoi Britten.