Super ushqimi që shëron të gjitha sëmundjet dhe ne nuk e dinim

Tahini është një produkt natyral dhe prodhohet nga farat e përzgjedhura të susamit, duke kaluar në procesin e qërimit dhe tharjes. Susami është një bimë, e cila rrit kërcell të thjeshtë ose të degëzuar. Gjethet e saj rriten në nyje në mënyrë alternative ose përballë njëra-tjetrës. Një në çdo tre lule, 4-5 cm e gjatë, zhvillohet ena që mban farat.

Tahini është bërë nga farat e susamit të pjekur në furrë. Shfaqet si tul, si krem ​​me vaj, susam i bluar. Rrënja e fjalës është në gjuhën turke dhe do të thotë pastë susami.

Është 100% susam i bluar dhe për shijet e tij të veçanta shtohet kakao, portokalli ose mjaltë. Ai përmban sasi të konsiderueshme të elementëve në dietën e përditshme të njeriut.

Tahini kombinon të gjitha këto lëndë ushqyese, të cilat janë thelbësore për funksionimin e duhur të trupit tonë. Së pari, përbëhet nga një sasi e konsiderueshme proteinash bimore, me vlerë të lartë biologjike. Mund të jetë një zëvendësues i proteinave shtazore, veçanërisht nëse kombinohet me bishtajore ose arra.

Është i pasur me fibra, minerale, elementë gjurmë dhe vitamina. Kalciumi, magnezi, kaliumi, fosfori, hekuri, zinku, vitaminat B, vitamina E dhe antioksidantë të tjerë janë disa nga përbërësit e tij të dobishëm.

Është një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore të dobishme, të monounsaturated dhe polyunsaturated. Pjesa më e madhe e vlerës së tij kalorike vjen nga yndyra e saj, prandaj një sasi shumë e vogël është burim i përqendruar i energjisë, pra kalorive.

Konsumi i përditshëm i tij rrit marrjen e fitosteroleve. Fitosterolet janë elementë me strukturë të ngjashme me kolesterolin, por që reduktojnë përthithjen e tij në sistemin tretës. Në fakt ato përdoren për të pasuruar ushqime të tjera, me qëllim uljen e kolesterolit. Susami, sipas hulumtimeve të publikuara në një revistë shkencore, është arra me përmbajtjen më të lartë të fitosteroleve.

Konsumimi i tij është shoqëruar jo vetëm me mbrojtjen e organizmit nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira por edhe me mbrojtjen kundër formimit të pllakave aterosklerotike në enët e gjakut, krijimi i të cilave ka si faktor kryesor shkaktar oksidimin e lipoproteinave. Konsumimi i susamit është një mburojë e enëve të gjakut, pasi është shoqëruar me ulje të ndjeshmërisë së lipoproteinave të gjakut ndaj oksidimit nëpërmjet veprimit të sesaminolit.

Farat e susamit janë vërtetuar shkencërisht se ndihmojnë në parandalimin e hiperkolesterolemisë, funksionimin e duhur të sistemit imunitar, parandalimin e kataraktave dhe trajtimin e diabetit. Tahini është një zgjedhje e shkëlqyer për ata që vuajnë nga diabeti i tipit 2 ose kanë sheqer relativisht të lartë në gjak, pasi i përket ushqimeve me indeks glicemik relativisht të ulët, por që kënaqin ndjenjën e shijes së ëmbël.