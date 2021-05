Superkupa Juve-Inter zhvillohet në Arabinë Saudite

Presidenti i Lega Serie A, Paolo Dal Pino ka konfirmuar se Superkupa e Italisë do të zhvillohet në Arabinë Saudite.

Presidenti i Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ka konfirmuar se Superkupa e Italisë ku marrin pjesë Juventusi dhe Interi do të zhvillohet në Arabinë Saudite dhe do të ketë tifozë të pranishëm, transmeton lajmi.net.

“Serie A ka një kontratë me Arabinë Saudite, ndeshja e ardhshme e Superkupës së Italisë do të jetë aty, me publik. Do të jetë një ndeshje e mahnitshme, Inter-Juventus”, deklaroi Dal Pino.

Interi dhe Juventusi do të luajnë në Superkupë ku sipas gjitha gjasave pritet të zhvillohet gjatë muajit gusht.