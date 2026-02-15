Telefoni i famshëm i Nokia-s rikthehet

Edhe pse kanë kaluar më shumë se 15 vjet që nga prezantimi i tij, modeli Nokia N8 – dikur i njohur si “mbreti i fotografisë mobile” – po merr një mundësi të re për t’u përdorur, falë një projekti të ri të quajtur “Reborn”, i cili e rikthen këtë telefon në një pajisje funksionale edhe për kohët moderne.
Ky projekt, i realizuar nga entuziastë të teknologjisë, e ka pajisur telefonin me një sistem operativ të personalizuar (custom ROM), që zgjidh një pjesë të problemeve që e kishin bërë pajisjen pothuajse të papërdorshme me kalimin e viteve.
Kur u paraqit në vitin 2010, telefoni i kompanisë Nokia u bë i njohur për kamerën e fuqishme 12 MP me lente të prodhuara nga Carl Zeiss dhe blicin Xenon. Megjithatë, sistemi i vjetër Symbian me kalimin e kohës u bë i vështirë për përdorim, për shkak të mbylljes së serverëve dhe certifikatave të vjetruara.
Projekti i ri përdor versionin e fundit të Nokia Belle dhe adreson disa nga këto probleme kryesore. Me sistemin e modernizuar, ndërfaqja funksionon më shpejt dhe më rrjedhshëm, janë përditësuar certifikatat HTTPS që mundësojnë shfletimin e web-it modern, është shtuar një dyqan aplikacionesh funksional dhe janë hequr kufizimet e vjetra për nënshkrimin e aplikacioneve, duke lehtësuar instalimin e softuerëve të zgjedhur nga përdoruesit.
Megjithatë, programuesit paralajmërojnë se procesi i instalimit ka rreziqe. Mjetet e vjetra të përdorura për “flash”-imin e softuerit mund të shkaktojnë probleme në sisteme moderne, përfshirë edhe ekranin e kaltër të vdekjes (BSOD). Po ashtu, sfidë mbetet edhe gjendja fizike e telefonave të vjetër, si bateritë e dëmtuara apo vendet e SIM-it.
Në thelb, telefoni është rigjallëruar me një sistem të përditësuar që e bën më të përdorshëm edhe sot, por instalimi kërkon kujdes dhe njohuri teknike.