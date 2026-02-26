Turqia nderon dëshmorët e Masakrës në Khojaly në 34-vjetorin e saj

Turqia përkujtoi sot viktimat e Masakrës në Khojaly, vrasjes masive të civilëve azerbajxhanas nga forcat armene në vitin 1992 në vendbanimin Khojaly në rajonin e Karabakut, transmeton Anadolu.
“Ne dënojmë fuqimisht masakrën e kryer kundër civilëve të pafajshëm më 26 shkurt 1992 në Khojaly, i cili ndodhet në rajonin e Karabakut të Azerbajxhanit”, tha Ministria e Jashtme e vendit në një deklaratë.
“Mizoritë e kryera në Khojaly mbeten njollë e turpshme në ndërgjegjen e njerëzimit. Dhimbja për 613 vëllezërit dhe motrat tona që u vranë brutalisht, si dhe e atyre që u plagosën, u morën robër dhe u zhdukën, ende rëndon në zemrat tona”, thuhet më tej.
“Ne kërkojmë mëshirën e Allahut për vëllezërit dhe motrat tona që u vranë gjatë Masakrës në Khojaly dhe i shprehim ngushëllimet tona popullit të Azerbajxhanit”, thuhet në deklaratë.
– Çfarë ndodhi në Khojaly
Menjëherë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, forcat armene morën kontrollin e vendbanimit Khojaly në Karabak më 26 shkurt 1992, pasi e goditën atë me artileri të rëndë dhe tanke.
Qyteti ishte vendi i një ofensive dy-orëshe armene që vrau 613 civilë azerbajxhanas, përfshirë 106 gra, 63 fëmijë dhe 70 të moshuar ndërsa plagosi rëndë 487 të tjerë, sipas shifrave të Azerbajxhanit.
Rreth 150 nga 1.275 azerbajxhanasit që armenët kapën gjatë masakrës mbeten të zhdukur deri më sot, me tetë familje gjithashtu të shfarosura plotësisht.
Rajoni i Karabakut ishte vendi i vrasjeve dhe varrimeve masive që nga Lufta e Parë e Karabakut në fillim të viteve 1990, gjatë së cilës ushtria armene pushtoi Nagorno-Karabakun, një territor i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit dhe shtatë rajone ngjitur, përfshirë Khojaly-n.
Në vjeshtën e vitit 2020, në 44 ditë luftimesh, Azerbajxhani çliroi disa qytete, fshatra dhe vendbanime në Karabak nga rreth 30 vjet të pushtimit armen.
Azerbajxhani vendosi sovranitet të plotë në Karabak në shtator 2023 pas një “operacioni antiterrorist” pas të cilit forcat separatiste në rajon u dorëzuan.
Turqia ishte ndër vendet e para që e njohu incidentin në Khojaly si masakër dhe ka bërë thirrje për drejtësi për viktimat e tij.