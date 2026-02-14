Uji i rrushit të thatë për të pastruar mëlçinë, si ta përgatisni

E keni ditur se rrushi i thatë bën mrekulli në organizëm, sidomos kur bëhet fjalë për tretjen.
Thelbi është se rrushi i thatë është shumë i pasur me antioksidantë dhe flavonoide, lëndë që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave dhe në përmirësimin e funksionit të mëlçisë dhe të sistemit imunitar. Uji në të cilin është zhytur rrushi i thatë mban shumë nga këto substanca të dobishme dhe për këtë arsye përdoret si një lëng i thjeshtë dhe natyral për të ndihmuar pastrimin e organizmit.
Përfitimet kryesore që përmenden janë se ky lëng mund të ndihmojë në përmirësimin e tretjes, të ndihmojë mëlçinë të eliminojë toksinat. Në artikull sugjerohet përdorimi i këtij lëngu për katër ditë radhazi, një herë në muaj, për të ndjerë ndryshime në tretje dhe energji.
Si përgatitet uji me rrush të thatë
Për ta përgatitur, duhen:
150 g rrush i thatë
2 gota ujë (rreth 400 ml)
Uji vendoset të vlojë dhe pastaj shtohet rrushi i thatë, që zihet në zjarr të ulët për rreth 20 minuta. Pastaj uji duhet të qëndrojë në atë masë gjatë gjithë natës dhe të pihet të nesërmen në mëngjes, i ngrohtë ose pak i nxehtë, kur je zgjuar 30–35 minuta para se të hash mëngjes.