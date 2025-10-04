Unitet palestinez me Hamasin

Fraksionet palestineze të rezistencës shprehën mbështetjen e tyre për përgjigjen e Hamasit ndaj propozimit të SHBA-së të shtunën, duke e përshkruar atë si një “qëndrim të përgjegjshëm kombëtar” të miratuar “pas konsultimeve të thella me fraksionet e rezistencës”.
Në një deklaratë për shtyp, fraksionet palestineze të rezistencës bënë thirrje për “përfundimin e hapave dhe masave nga të gjitha palët”.
Fraksionet theksuan “nevojën që Autoriteti Palestinez të përmbushë detyrat dhe detyrimet e tij që nga ky moment e tutje, duke përfshirë nevojën për të mbajtur një takim urgjent kombëtar për të diskutuar mekanizmat e zbatimit që lidhen me marrjen e Rripit të Gazës nga një organ i pavarur palestinez, dhe për të diskutuar të gjitha çështjet kombëtare në këtë fazë kritike në historinë e popullit tonë”.
Nga ana e saj, lëvizja e Xhihadit Islamik konfirmoi të shtunën se përgjigjja e Hamasit ndaj planit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump për Gazën shpreh qëndrimin e “forcave të rezistencës” palestineze.
Lëvizja, e cila është fraksioni i dytë më i madh i armatosur palestinez në Gaza dhe përfshin Brigadat Al-Quds, tha: “Përgjigja e Hamasit ndaj planit të Trump-it shpreh qëndrimin e forcave palestineze të rezistencës.”
Deklarata shtoi: “Lëvizja e Xhihadit Islamik Palestinez mori pjesë me përgjegjësi në konsultimet që çuan në këtë vendim.”
Në të njëjtin kontekst, Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës tha se përgjigjja e Hamasit ndaj propozimit të SHBA-së ishte “patriotike dhe e përgjegjshme, dhe hap rrugën për t’i dhënë fund agresionit”.
Fronti Popullor shtoi: “Ajo që është e rëndësishme është detyrimi i pushtuesit për të ndaluar agresionin dhe për të zbatuar marrëveshjen në përgatitje për një tërheqje të plotë dhe heqjen e rrethimit të Gazës.”
Të premten në mbrëmje, Hamasi tha në një deklaratë se kishte paraqitur përgjigjen e tij ndaj planit të Trump për Gazën te ndërmjetësit, duke njoftuar marrëveshjen e tij për të liruar të gjithë të burgosurit izraelitë, të gjallë dhe të vdekur.
Lëvizja gjithashtu rinovoi marrëveshjen e saj për t’ia dorëzuar qeverisjen e Rripit të Gazës një organi palestinez të teknokratëve të pavarur, bazuar në konsensusin kombëtar palestinez.
Megjithatë, ajo theksoi se e ardhmja e Rripit të Gazës dhe të drejtat e popullit të saj po diskutohen brenda një kuadri palestinez. /tesheshi