Ushqimet që shkatërrojnë shëndetin tonë

Reduktimi i konsumit të këtyre ushqimeve ofron një mundësi unike për të përmirësuar shëndetin tonë dhe qëndrueshmërinë mjedisore të sistemit ushqimor.

Ndikimet e këtyre ushqimeve në shëndetin e njeriut janë përshkruar mirë, por efektet në mjedis janë marrë më pak në konsideratë, shkruan Indianexpress.

Kjo është befasuese, duke pasur parasysh se ushqimet ultra të përpunuara janë një komponent dominues i furnizimit me ushqim në vendet me të ardhura të larta dhe shitjet po rriten me shpejtësi edhe në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.

Ushqimet ultra të përpunuara janë një grup ushqimesh që përkufizohen si “formulime përbërësish, kryesisht të përdorimit ekskluziv industrial, që vijnë nga një sërë procesesh industriale”.

Ato mbështeten gjithashtu në një numër të vogël të llojeve të bimëve, gjë që ngarkon mjedisin në të cilin rriten këta përbërës.

Rritja e ushqimeve ultra të përpunuara të përshtatshme dhe të lira ka zëvendësuar një shumëllojshmëri të gjerë të ushqimeve integrale të përpunuara minimalisht, duke përfshirë frutat, perimet, drithërat, bishtajoret, mishin dhe qumështin. Kjo ka ulur cilësinë e dietës sonë dhe diversitetin e furnizimit me ushqim.