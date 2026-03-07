Vegla e re e superkompresorit të motorit të Ford e shndërron Mustangun në një superveturë

Ford Racing Parts ka një komplet të ri superkompresori për motorin 5.0 litra V8 në F-150 dhe Mustang.
Ford e zhvilloi kompletin në partneritet me Whipple Superchargers dhe vjen me një garanci të mbështetur nga fabrika.
Superkompresori 3.0 litra rrit fuqinë e F-150 në 700 kuaj fuqi. Mustang arrin deri në 810 kuaj fuqi kur është i pajisur me sistemin aktiv të shkarkimit. Fuqia zvogëlohet në 800 kuaj fuqi me sistemin standard të shkarkimit, i cili përputhet me GTD.
Kompleti për Mustang kushton 10,500 dollarë, i cili është i disponueshëm në modelet 2024-2026, ndërsa kompleti për F-150 kushton 10,0250 dollarë.
Kompleti shton rreth 300 kuaj fuqi, që është një shifër mjaft serioze për Mustangun. Mustang GT prodhon 480 kuaj fuqi nga Coyote V8, të cilat rriten në rreth 780 me superkompresorin.
Kompleti Mustang përfshin një intercooler me dy kalime, një trup gazi 92 mm, kandela të përmirësuara dhe injektorë karburanti me portë GT500. F-150 merr vetëm intercoolerin e përmirësuar.