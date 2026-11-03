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Video tronditëse nga Everesti

Dy helikopterë përplasen dhe rrëzohen gjatë uljes, një i vdekur

Një burrë, një indian sipas informacionit fillestar, u vra në përplasjen dhe rrëzimin e dy helikopterëve ndërsa ata përpiqeshin të uleshin në zonën e malit Everest, në Nepal, informoi policia AFP-në.

Një video e përplasjes vdekjeprurëse është bërë virale:

 

“Një person vdiq në vend” ndërsa një person i dytë “u dërgua në spital”, tha për AFP-në Nabin Raja Budhathoki, shefi i policisë në distriktin Soluhumbu, pa dhënë detaje.

Helikopterët e vegjël përdoren shpesh në malet Himalaje për të transportuar turistë, alpinistë dhe furnizime, ose për të kryer operacione kërkim-shpëtimi. Megjithatë, terreni veçanërisht i vështirë dhe moti i paparashikueshëm i bëjnë fluturimet ndonjëherë shumë të rrezikshme.

Mijëra alpinistë dhe shëtitës vizitojnë Nepalin çdo vit, vendin ku ndodhen 8 nga 14 malet më të larta në planet. /tesheshi.com/

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