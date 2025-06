Vijnë më herët se sa pritej, kufjet Meta VR me markën Xbox

Fotot e publikuara zbulojnë kufjet Meta Quest 3S me markën Xbox, të cilat besohet se do të vijnë së shpejti.

Kohët e fundit, Xbox ka qenë mjaft aktiv. Së pari me një pamje të një konsole portative, e cila u krijua në bashkëpunim me Asus, dhe tani presim kufje VR me markën Xbox.

Sipas fotos së publikuar, Xbox thuhet se është bashkuar me Meta për të lansuar kufjet Meta Quest 3S me markën Xbox në ditët në vijim.

Thashethemet për specifikimet tregojnë për një ndërtim të ngjashëm me modelin bazë Quest 3S me 128 GB hapësirë ​​ruajtjeje, e cila ka të ngjarë të vijë e paketuar me një kontrollues pa tel Xbox, Meta Quest Elite dhe tre muaj Xbox Game Pass.

Nuk ka pasur ende njoftim zyrtar nga Xbox ose Meta në lidhje me pajisjen. Thashethemet sugjerojnë se kufjet VR me markën Xbox mund të kushtojnë 399 dollarë dhe do të lansohen më 24 qershor.