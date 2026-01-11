Viper Xtreme 5 Aurum Edition e Patriot: Një bukuri dhe një bishë e vërtetë

Më vonë do të bëj një analizë më të detajuar të gamës së memorieve të Patriot, por shikoni pak këtë bukuri absolute. Viper Xtreme 5 Aurum Edition sjell “standardin e artë” në performancën e lartë me shpejtësi marramendëse prej 8000 MT/s, qarqet integruara (ICs) të përzgjedhura me profile të testuara me dorë, dhe një veshje të artë mahnitëse që ndryshon nuancat varësisht nga këndi dhe rrethina, kështu që duket mirë në çdo sistem. Nëse ju pëlqen të jetoni rrezikshëm, përmes fundit të tij si pasqyrë mund të shihni edhe “sulmet e papritura” që ju vijnë pas shpine. Kjo po që është shkathtësi!
Qëndroni me ne për të parë nga afër setin (kit) prej 10,000 MT/s që është i qëndrueshëm si shkëmb duke ekzekutuar Y-Cruncher për orë të tëra, e shumë të tjera! — Brad Chacos
Disa detaje shtesë nga CES 2026:
-
Ekskluziviteti: Edicioni “Aurum” (nga latinishtja: Ar) është i dizajnuar pa ndriçim RGB për të ruajtur elegancën e veshjes së artë.
-
Kapaciteti: Do të ofrohet në paketa deri në 64GB (2x32GB).
-
Teknologjia: Përdor çipat e memories SK Hynix A-die, të njohur për qëndrueshmëri të lartë gjatë mbingarkesës (overclocking).
-
Prototipe të ardhshme: Patriot po punon për module që kalojnë barrierën e 10,000 MT/s, duke vendosur rekorde të reja në industrinë e DDR5.