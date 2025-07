Vitaminat që ndihmojnë për mirëfunksionimin e syve

Në një epokë ku ekranet janë bërë shoqërues të përhershëm të përditshmërisë sonë, kujdesi për shëndetin e syve nuk është më luks, por nevojë. Ashtu siç ushqejmë zemrën apo forcojmë muskujt, edhe sytë kërkojnë vëmendje të veçantë për të funksionuar në mënyrë optimale.

Ushqyerja e duhur është një ndër elementët kyç që mund të bëjë diferencën mes një shikimi të kthjellët dhe problemeve serioze okulistike.

Sipas Akademisë Amerikane të Oftalmologjisë, një dietë e ekuilibruar, e pasur me fruta, perime dhe drithëra të plota, jo vetëm që kontribuon në një zemër të shëndetshme, por ndihmon edhe në ruajtjen e shëndetit të syve. Arsyeja është e thjeshtë: sytë, ashtu si çdo organ tjetër, varen nga qarkullimi i mirë i gjakut dhe oksigjenimi, i mundësuar nga një sistem arterial i shëndetshëm.

Ndër lëndët ushqyese më të rëndësishme për shëndetin e syve renditen vitaminat A, C dhe E tre komponentë thelbësorë që ofrojnë mbrojtje dhe përmirësojnë funksionet vizuale.

Vitamina A

E njohur për rolin e saj të pazëvendësueshëm në ruajtjen e shikimit të natës dhe funksionin e retinës, vitamina A është një nga vitaminat më të rëndësishme për shëndetin e syve. Mungesa e saj lidhet drejtpërdrejt me verbëri nate, tharje të syve dhe dëmtime të kornesë. Kjo vitaminë mund të merret nëpërmjet ushqimeve si karotat, spinaqi, mëlçia dhe produktet e qumështit.

Vitamina C

Një antioksidant i fuqishëm, vitamina C ndihmon në mbrojtjen e lenteve të syrit nga oksidimi, një proces që çon në formimin e kataraktit. Një studim i kryer në vitin 2016 mbi 324 çifte binjakësh zbuloi se një dietë e pasur me vitaminë C e ul rrezikun e zhvillimit të kataraktit me një të tretën. Agrumet, specat, brokoli dhe luleshtrydhet janë burime të shkëlqyera të kësaj vitamine.

Vitamina E

E tretshme në yndyrë, vitamina E luan rol kyç në mbrojtjen e qelizave të syrit nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Studime të ndryshme kanë treguar se një konsum i rregullt i vitaminës E, qoftë nëpërmjet ushqimit apo suplementeve, mund të ulë rrezikun e zhvillimit të kataraktit. Burime natyrale të saj janë arrat, farat, vajrat vegjetalë dhe avokado.