Vlerat mrekullibërëse të luleradhiqeve

Mund të më njihni si barëra të këqija, por unë preferoj ta mendoj veten si ndihmësen e qetë të kopshtit tuaj.

Shumë kohë para se lulet e tjera të zgjohen, unë tashmë po çel – duke u ofruar bletëve dhe insekteve si nektar ashtu edhe polen kur kanë më shumë nevojë. Nuk jam selektive. Jam bujare.

Nëse më shihni duke u rritur diku të papritur, zakonisht ka një arsye:

Toka shumë e ngjeshur? I dërgoj rrënjët e mia thellë për ta thyer.

Nuk kam kalcium të mjaftueshëm? Gjethet e mia ngrihen për ta rregulluar këtë.

Toka shumë acidike? Unë punoj për të sjellë ekuilibrin.

Shpesh, është një përzierje gjërash. Por unë shfaqem sepse toka juaj ka nevojë për një dorë – dhe unë kam vetëm mjetet për këtë punë.

Ju lutem… më lini të punoj.

Kur toka të shërohet, nuk do të qëndroj përgjithmonë. Do të zhdukem vetë.

Do të përpiqeni të më nxirrni shumë shpejt? Do të rritem përsëri më e fortë. Sepse nuk kam mbaruar ende.

Do të lexosh gjethet e mia?

Nëse janë të ulëta dhe të sheshta — sapo kam filluar.

Nëse janë të larta dhe të drejta — puna ime ka mbaruar.

Unë jam gjithashtu një lajmëtar i stinëve.

Hap kur kthehet dielli dhe mbyll kur të ftohtit zvarritet përsëri.

E verdhë e ndritshme, i sjell një shkëndijë gëzimi pranverës së hershme.

Oh — dhe mos harroni: Jam edhe i ngrënshëm!

Njerëzit dikur më quanin ari i të varfërve. Lulet e mia të arta janë të ëmbla dhe plot potencial. Përdorini ato për shurup, reçel apo edhe sallata. Por mblidhini me kujdes — dhe prisni deri në fund të majit. Lërini disa për bletët. Lërini disa për natyrën.

Unë nuk jam vetëm një barishte e keqe.

Unë jam një sinjal.

Unë jam një shërues.

Unë jam pjesë e ekuilibrit.

Më lini të lulëzoj. Më lini të jem. Më lini të ndihmoj.