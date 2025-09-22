Volkswagen ka arritur përsëri statusin e kultit me modelin California

Volkswagen dhe divizioni i automjeteve komerciale po festojnë dy dekada prodhimi të modelit të njohur California Beach. Ky kamping gjithëpërfshirës, që është një kombinim perfekt i Multivan dhe Californisë, është ideal për përdorim të përditshëm dhe udhëtime në fundjavë.
Modeli i parë, fillimisht i quajtur Multivan Beach, u prezantua në vitin 2005, ndërsa që nga viti 2007 mban emrin California Beach. Aktualisht në treg është gjenerata e tretë e këtij automjeti.
Në përvjetorin e tij, Volkswagen do të prezantojë në panairin Caravan Salon në Düsseldorf (29 gusht – 7 shtator 2025) një edicion special – modelin Beach Camper Energy, i cili sjell kursime të konsiderueshme deri në 4600 euro.
Gjatë viteve, California Beach ka pësuar shumë përmirësime – nga shtimi i çatisë së ngritshme në 2007, modeli special Globetrotter në 2009, deri te gjenerata krejt e re në platformën T6 në 2015. Viti 2019 solli opsionin e kuzhinës së vogël, ndërsa versioni më i ri nga 2024 bazohet në Multivan-in aktual.
Modeli i ri Beach Camper Energy vjen me pajisje shtesë që përfshijnë tendë, ngrohje ndihmëse me komandë në distancë, kondicioner me tre zona, sistem errësimi me perde dhe dysheme termoizoluese, si dhe rrota alumini Dundrod 17-inç në ngjyrë të zezë me përfundim diamant.
Modeli të tillë frymëzon për të menduar për udhëtime dhe aventura të reja. Kampingu është vërtet një përvojë e mrekullueshme, dhe besojmë se në California është edhe më e veçantë. Megjithatë, një pamje kaq atraktive kushton më shumë se 100 mijë euro.