WhatsApp kopjon Discord me bisedat e reja zanore

Deri më sot përdoruesit kanë mund të komunikonin me zë me 32 anëtarë në të njëjtën kohë por mënyra e re e komunikimit zanor në WhatsApp funksionon ndryshe.

WhatsApp lançoi ditën e Hënë opsione të reja për bisedat zanore të cilat do të bëhen të disponueshme në javët në vijim dhe të lehtësojnë komunikimin në grupe të mëdha.

Funksionaliteti ka qenë në testim në fazën beta prej kohësh por vetëm tani WhatsApp e ka konfirmuar.

Telefoni i anëtarëve të një grup nuk do të tingëllojë kur një bisedë zanore ka filluar në grup. Përkundrazi ato do të marrin një njoftim si dhe do të shfaqet një element vizual në formën e flluskës që përfaqëson bisedën dhe të cilës mund ti bashkohen kur të dëshirojnë.

Sapo një bisedë zanore të fillojë, kontrollet e bisedës do të jenë të qasshme në krye të bisedës pa bllokuar mundësinë e pjesëmarrësve të shkruajnë mesazhe me tekst në të njëjtën kohë.

Njëlloj si mesazhet personale në WhatsApp, bisedat zanore kanë enkriptim fundor dhe pranojnë deri në 22 pjesëmarrës.

Ato do të bëhen të disponueshme në iOS dhe Android në javët në vijim. Debutimi do të fillojë me grupet e mëdha me 33 deri në 128 anëtarë dhe jo të gjithë anëtarët e një grupi do të mund ti bashkohen një bisede zanore në të njëjtën kohë.