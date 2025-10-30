Youtube ndryshon përgjithmonë mënyrën se si i shohim videot

YouTube po zbaton një veçori të re që pritet të bëhet një nga shtesat më të mëdha në platformë gjatë gjithë ekzistencës së saj.
Gjigandi i videove po merr një mjet të ri për përmirësimin e cilësisë me anë të Al që do të jetë në gjendje të përmirësojë çdo video në faqe, duke përfshirë edhe ato më të vjetra që fillimisht janë ngarkuar me një rezolucion shumë të ulët.
Si do të funksionojë?
Nëse i keni ndjekur përparimet moderne të Al, ndoshta jeni të vetëdijshëm për faktin se ajo mund të përdoret për të përmirësuar cilësinë e një imazhi.
Modelet e projektuara posaçërisht për këtë qëllim janë në gjendje të përmirësojnë detajet në imazhet me rezolucion të ulët duke përdorur algoritme të njohjes së modeleve të trajnuara në sasi të pabesueshme të dhënash.
Të gjitha videot në të gjithë platformën tani mund të përmirësohen për t’u dukur më të qarta dhe më të detajuara, një ndryshim që do të jetë mjaft i dukshëm.
Funksioni i ri i përmirësimit quhet “Super Resolution”.