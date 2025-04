Zbulohen detaje për Volkswagen Golf 9

Volkswagen planifikon ta pajisë modelin e tij të gjeneratës së nëntë Golf, i cili do të prezantohet në vitin 2028, me softuer të avancuar të zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë amerikane Rivian.

Lëvizja vjen pasi Volkswagen investoi 5 miliardë dollarë në Rivian, duke i siguruar startup-it amerikan stabilitet financiar dhe qasje në arkitekturën e tyre inovative të softuerit.

Sipas informacionit aktual, VW Golf 9 do të bazohet në SSP (Scalable Systems Platform) të Volkswagen, i cili është projektuar për automjete plotësisht elektrike.

Kjo platformë mundëson karikim më të shpejtë të baterive, me aftësinë për të karikuar nga 10 në 80 për qind kapacitet në vetëm 12 minuta, që është një përmirësim i dukshëm krahasuar me modelet aktuale.

Gjithashtu, SSP është projektuar për të mbështetur drejtimin autonom të nivelit të katërt, që do të thotë se Golf i ardhshëm mund të mundësojë drejtimin pa duar, duke iu nënshtruar ligjeve lokale.

Ndryshe nga prodhuesit tradicionalë të veturave, Rivian zhvillon rreth 80 për qind të softuerit të saj në shtëpi, gjë që i lejon ata të reagojnë shpejt ndaj reagimeve të përdoruesve dhe të zbatojnë funksionalitete të reja.

Volkswagen ka pasur sfida me çështjet e softuerit në të kaluarën, veçanërisht gjatë lansimit të ID.3 dhe të gjeneratës së tetë të Golf. Këto probleme theksuan rëndësinë e sistemeve të besueshme softuerike në automjetet moderne dhe nevojën për të përmirësuar aftësitë e softuerit brenda kompanisë.

Partneriteti me Riviana i lejon Volkswagen të përmirësojë aftësitë e tij softuerike dhe të përshpejtojë zhvillimin e automjeteve elektrike të ardhshme, dhe ky bashkëpunim pritet të rezultojë në automjete me karakteristika të avancuara, duke përfshirë përditësime më të shpejta të softuerit dhe performancë të përmirësuar, duke e bërë Volkswagen më konkurrues në tregun e automjeteve elektrike.