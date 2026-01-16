Zbulohet data e prezantimit të Google Pixel 10a së bashku me ngjyrat dhe opsionet e ruajtjes së të dhënave

Nëse keni pritur me durim që Google Pixel 10a të dalë në treg, jeni me fat pasi me sa duket keni vetëm rreth një muaj kohë për të pritur. Sigurisht, kjo nëse thashethemet e fundit vërtetohen.
Telefoni thuhet se do të jetë në dyqane rreth mesit të shkurtit. Do të ofrohet në katër ngjyra: Obsidian, Berry, Fog dhe Lavender, me 128GB dhe 256GB hapësirë ruajtjeje.
Sipas një rrjedhjeje të mëparshme, Pixel 10a ka një ekran AMOLED 6.28 inç me rezolucion FHD+ dhe shpejtësi rifreskimi 120Hz, një kamerë kryesore 48MP, një kamerë ultra të gjerë 13MP, një kamerë selfie 13MP, 8GB RAM dhe një bateri 5,100 mAh.
Nëse kjo është e saktë, duket se e vetmja gjë e re në lidhje me Pixel 10a krahasuar me paraardhësin e tij do të jenë ato ngjyra – domethënë, nëse ai fuqizohet edhe nga Tensor G4 SoC siç përflitet.
Ndoshta ka ende një shans që të marrë Tensor G5 nga Pixel 10, edhe nëse është një version me performancë më të ulët siç përflitet rreth një vit më parë.