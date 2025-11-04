Zhegrova debuton me Juven në Champions

Ka përfunduar me barazim 1:1 ndeshja mes Juventusit dhe Sportingut, në kuadër të Champions League.
Ndeshja u zhvillua në “Allianz Stadium”, teksa musafirët kaluan të parët në epërsi me Maximiliano Araujon, në minutën e 12-të.
Nuk iu desh shumë “Zonjës së Vjetër” për të barazuar shfirat, me Dusan Vlahovic që barazoi në minutën e 34-të.
Me këtë rezultat shkuan ekipet në pushim të pjesës së parë, teksa në pjesën e dytë u ndërruan vetëm disa prej lojtarëve.
Sonte minuta mori edhe Edon Zhegrova, që pati mundësinë të shijojë natën e Champions-it nga minuta e 72-të./