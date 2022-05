​9 mënyra për të zgjedhur produkte të freskëta

Bright Side tregon disa trika që do t’ju ndihmojnë të blini produkte të freskëta dhe të shëndetshme.

Ullinjtë

Kur zgjidhni ullinj, është më mirë të zgjidhni ata me fara. Kjo ndodh sepse pas heqjes së farave, ullinjtë vendosen mbi një turshi që futet brenda dhe mund ta bëjë frutën të duket si pure. Për më tepër, ajo errëson shijen e vërtetë të ullinjve kur futet brenda.

Salmoni

Sado e habitshme që mund të duket, peshku i freskët nuk duhet të ketë një erë peshku të theksuar. Nëse e ndjeni këtë, ka të ngjarë që peshku të mos jetë i freskët.

Një tjetër shenjë freskie është ngjyra. Peshqit salmon që rriten në një fermë zakonisht kanë ngjyrë rozë të lehtë, ndërsa peshqit e egër zakonisht kanë nuanca më të errëta. Nëse ka njolla gri ose kafe në sipërfaqen e peshkut, kjo tregon se peshku është ruajtur për një kohë të gjatë.

Hurmat

Hurmat e freskëta mund të rrudhen, por jo shumë, as nuk duhet të jenë shumë të ashpra. Frutat e thata janë më të mirat kur duken mishi dhe kanë lëkurë paksa të shkëlqyeshme. Ata nuk duhet të kenë kristale sheqeri ose njolla të bardha, pasi prania e tyre tregon se përkeqësimi tashmë ka filluar.

Hudhra

Nëse aroma është shumë e theksuar, ka të ngjarë që perimet të jenë të vjetra ose të jenë ruajtur gabimisht. Për më tepër, ajo gjithashtu mund të kishte filluar të kalbet brenda.

Panxhari

Kur blini panxharë, zgjidhni ato me zarzavate, pasi do t’ju ndihmojë të kuptoni lehtësisht se perimet janë të freskëta. Por nuk është gjithmonë e mundur të gjesh panxhar të tillë, prandaj duhet të siguroheni që t’i kushtoni vëmendje madhësisë dhe rrënjës së perimeve. Është më mirë të zgjidhni një panxhar jo shumë të madh pa shumë qime në bisht, përndryshe rrezikoni të merrni një produkt të fortë dhe jo të ëmbël.

Vezët e thëllëzës

Kur zgjidhni vezët e thëllëzës, para së gjithash, sigurohuni që të kontrolloni dhe inspektoni me kujdes gjendjen e guaskës: ajo nuk duhet të dëmtohet. Vlen të kujtohet për jetëgjatësinë: deri në 30 ditë në temperaturën e dhomës dhe deri në 60 në frigorifer. Nëse paketa nuk ka datë prodhimi, mund të identifikoni freskinë e vezëve sipas peshës së tyre. Një vezë e freskët do të peshojë 0,35 oz-0,4 oz. Nëse një vezë është pak më e vogël, kjo do të thotë që vezët e thëllëzës (ashtu si llojet e tjera të vezëve) tashmë kanë filluar të thahen dhe është më mirë të zgjidhni të ndryshme.

Avokado

Çdo njollë e theksuar që ndryshon nga ngjyra kryesore tregon se diçka nuk është në rregull me frutat. Është mirë të shmangni avokadot me shenja të errëta të lëkurës, pasi kjo shpesh është një shenjë se procesi i kalbjes ka filluar. Ju gjithashtu mund të bëni presion në zonën pranë kërcellit – nëse mund ta shponi me gisht, fruta ka të ngjarë të jetë e pjekur.

Shega

Ndonjëherë blerja e një shege kthehet në një zhgënjim, sepse rezulton të jetë e zbehtë dhe jo e ëmbël brenda. Për të shmangur një situatë të tillë, kushtojini vëmendje sa vijon: forma e frutave nuk duhet të bëjë një rreth ideal, por duhet të jetë këndor, pasi lëmimi dhe qëndrueshmëria e lëkurës janë gjithashtu tregues të pjekurisë.

Limonët

Para së gjithash, një limon i mirë mund të dallohet nga pesha e tij dhe trashësia e lëkurës së tij. Fruta mund të mos duket i madh në shikim të parë, por duhet të jetë e rëndë. Lëkura e hollë dhe një gropë ku dikur ishte kërcelli me vija të vogla që rrezatonin prej saj janë shenjë e një limoni të nivelit të lartë. Ato tregojnë se ka një përmbajtje të lartë mineralesh në fruta.

A jeni në dijeni të ndonjë triku që ju ndihmon të zgjidhni produktet më të shijshme dhe më të freskëta?