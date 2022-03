A duhet të hani patate jeshile?

A janë të sigurta për t’u ngrënë patatet jeshile? Ne gërmuam në shkencë për të zbuluar te vërtetën.

Ka kaluar një javë e gjatë dhe pika e vetme e ndritshme është ajo qese e thjeshtë me patate në qilar. Së shpejti do t’i transformoni në disa patate të skuqura vërtet të shijshme në shtëpi. Por çfarë bëni kur nxirrni qesen e përmendur me patate dhe gjeni njolla të gjelbra të ndezura mbi to? A kanë mbaruar ëndrrat tuaja për të skuqurat para se të kenë filluar? Ne po shpjegojmë pse patatet bëhen jeshile dhe si t’i shijoni në mënyrë të sigurt recetat tuaja të preferuara me patate.

Pse patatet bëhen jeshile? Kur patatet ekspozohen në rrezet e diellit direkte, ato natyrisht do të fillojnë të bëhen jeshile. Ngjyra e gjelbër vjen nga klorofili, një term që ndoshta nuk e keni dëgjuar që nga klasa e shkencave të shkollës së mesme. Klorofili është një përbërës i padëmshëm që u jep bimëve ngjyrën e tyre të gjelbër.

Klorofili është thelbësor për fotosintezën, procesi që bimët përdorin për të ushqyer veten. Ekspozimi ndaj rrezeve të diellit përshpejton prodhimin e klorofilit në patate. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme t’i ruani ato në një zonë të errët.

A janë të sigurta për t’u ngrënë patatet jeshile?

Sipas National Capital Poison Center, patatet jeshile nuk janë të sigurta për t’u ngrënë. Kur klorofili rritet në një patate, duke e bërë atë të gjelbër, ka të ngjarë që përbërja solanine të jetë rritur gjithashtu. Një nivel më i lartë i solaninës bën që patatet të kenë shije të hidhur dhe madje mund të çojnë në probleme shëndetësore.

Kur hahet në sasi të mëdha, ky përbërës mund të çojë në probleme të tretjes si nauze dhe diarre, si dhe dhimbje koke dhe probleme neurologjike. Është e dobishme të mbani mend se do t’ju duhet të hani një sasi serioze patatesh jeshile për të filluar t’i ndjeni këto efekte. Siç thuhet, një rregull i mirë kur bëhet fjalë për patatet është ky: Nëse ka shije të hidhur, mos e hani. Si t’ përdorni patatet jeshile?

Pra, a do të thotë kjo që një qese e tërë me patate me njolla jeshile duhet të hidhet në mbeturina? Jo tamam. Nëse një pjesë e vogël e patates tuaj është bërë e gjelbër, mos kini frikë. Nuk është e nevojshme të hidhet e gjithë spuda. Thjesht prisni pjesën e gjelbër dhe përdorni pjesën tjetër të patateve në mënyrë të sigurt. Sipas Departamentit të Bujqësisë së Shteteve të Bashkuara, është më mirë të hiqni edhe lëkurën e patates, sepse më shumë solaninë mund të gjendet në lëkurë.

Për të parandaluar që patatet tuaja të bëhen të gjelbra shumë shpejt, ruajini gjithmonë larg nga rrezet e diellit direkte. Një vend i freskët dhe i errët si qilarja ose një kabinet janë më të mirat. Bodrumet bëjnë gjithashtu një vend të madh ruajtjeje.