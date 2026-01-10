A funksionon vërtet vitamina C për trajtimin e ftohjeve?

Me ardhjen e ditëve më të ftohta dhe stinës së ftohtë, shumë njerëz po kërkojnë vitaminën C si një aleat të provuar imunitar. Por a mund të parandalojë vërtet ose të paktën të lehtësojë simptomat bezdisëse? Ndërsa roli i saj në forcimin e sistemit imunitar është i padiskutueshëm, studimet shkencore ofrojnë përgjigje të përziera rreth asaj se sa efektive është pasi një ftohje ka filluar, shkruan Health.com.
Vitamina C është një lëndë ushqyese thelbësore e tretshme në ujë që vepron si një antioksidant i fuqishëm, duke mbrojtur qelizat nga dëmtimi. Gjithashtu ndihmon në forcimin e barrierës së lëkurës, vijës së parë të mbrojtjes së trupit kundër mikrobeve të dëmshme.
Mund të shkurtojë kohëzgjatjen e ftohjeve
Disa studime tregojnë se marrja e rregullt e vitaminës C mund të shkurtojë kohëzgjatjen e simptomave të ftohjes ose gripit me rreth 10 deri në 30 përqind. Megjithatë, ky efekt është parë kryesisht tek njerëzit me simptoma më të rënda. Vitamina C mendohet se forcon aftësinë e trupit për të luftuar bakteret që mund të zgjasin ose përkeqësojnë një ftohje, dhe në përgjithësi forcon sistemin imunitar për të luftuar viruset.
Simptomat mund të jenë më të lehta
Njerëzit që marrin rregullisht suplemente të vitaminës C mund të përjetojnë simptoma më të lehta kur ftohen. Disa studime sugjerojnë që vitamina C mund të zvogëlojë ashpërsinë e një ftohjeje me rreth 15 përqind. Kjo i atribuohet pjesërisht efekteve të saj antihistaminike, të cilat mund të ndihmojnë në lehtësimin e teshtitjes dhe hundëve që rrjedhin.
Rrezik i reduktuar, por vetëm për disa
Përfitimi më i madh i vitaminës C në parandalimin e ftohjeve mund të vijë nga njerëzit që merren me aktivitet fizik të sforcuar, siç janë atletët profesionistë, veçanërisht në temperatura jashtëzakonisht të ftohta. Një studim zbuloi se rreziku i zhvillimit të një ftohjeje u ul me rreth 50 përqind tek njerëzit që morën vitaminë C dy deri në tre javë para një aktiviteti të tillë. Megjithatë, nuk ka prova të mjaftueshme për të konfirmuar të njëjtin përfitim për njerëzit që merren me rekreacion të moderuar.
Koha është çelësi
Ndërsa ka disa përfitime, hulumtimet sugjerojnë që vitamina C është e dobishme vetëm nëse e merrni para se të shfaqen simptomat e ftohjes. Pasi të ketë filluar një ftohje, marrja e saj nuk ka gjasa të ketë një efekt të rëndësishëm. Gjithashtu, kini kujdes me doza të larta, të cilat mund të shkaktojnë efekte anësore si diarre, të përziera dhe shqetësime në stomak. Vitamina C gjithashtu mund të ndërveprojë me disa ilaçe, të tilla si statinat ose trajtimet e kancerit.
Këshilla për përdorim më të mirë
Për të përfituar sa më shumë nga vitamina C, hani një shumëllojshmëri frutash dhe perimesh shumëngjyrëshe, siç janë specat e kuq, frutat agrume, luleshtrydhet dhe brokoli. Përmbajtja më e lartë e vitaminës C gjendet në ushqimet e papërpunuara, dhe nëse i gatuani ato, zgjidhni metoda si avullimi ose mikrovala për të minimizuar humbjen e lëndëve ushqyese. Ruajtja afatgjatë, si dhe ekspozimi ndaj rrezeve të diellit ose lagështisë, mund të zvogëlojnë efektivitetin e suplementeve të vitaminës C.
Dozat e rekomanduara
Marrja e rekomanduar ditore e vitaminës C është rreth 90 miligramë për burrat dhe 75 miligramë për gratë.