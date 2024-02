A kam diabet? Njihuni me shenjat paralajmëruese

Informacion i përgjithshëm

Diabeti është një gjendje shqetësuese, por e zakonshme mjekësore. Nëse keni diabet, duhet të menaxhoni sheqernat në gjak dhe t’i monitoroni rregullisht për t’u siguruar që janë brenda normave të synuara. Ekzistojnë disa lloje të diabetit, megjithëse dy llojet kryesore janë diabeti i tipit 1 dhe i tipit 2.

Shenja paralajmëruese të diabetit

Simptomat e diabetit mund të ndodhin me kalimin e kohës ose mund të shfaqen shpejt. Llojet e ndryshme të diabetit mund të kenë shenja paralajmëruese të ngjashme ose të ndryshme. Disa shenja të përgjithshme paralajmëruese janë:

– etje ekstreme

– gojë e thatë

– urinim i shpeshtë

– uri

– lodhje

– sjellje nervoze

– shikim i turbullt

– plagët nuk shërohen shpejt

– kruajtje e lëkurës ose lëkurë e thatë

– infeksione maja.

Shenja të tjera paralajmëruese të diabetit të tipit 1

Diabeti i tipit 1 zakonisht diagnostikohet tek fëmijët dhe të rriturit e rinj, megjithëse mund të ndodhë në çdo moshë. Një fëmijë mund të përjetojë këto simptoma shtesë:

– humbje e papritur e peshës

– infeksion te vajzat para pubertetit

– simptoma të ngjashme me gripin, duke përfshirë të vjella, frymë që mban erë, probleme me frymëmarrjen dhe humbje e vetëdijes.

Shenja të tjera paralajmëruese të diabetit të tipit 2

Ju nuk mund të vini re simptoma të papritura të diabetit të tipit 2, por shenjat paralajmëruese të renditura më sipër mund t’ju tërheqin vërejtjen për një gjendje serioze. Ju mund të diagnostikoheni me diabet sepse shkoni te mjeku për:

– infeksione të vazhdueshme ose plagë që shërohen ngadalë

– probleme me zemrën

– ndërlikime që shoqërohen me rritje të nivelit të sheqerit në gjak.

Trajtimi

Diabeti mund të trajtohet në disa mënyra. Dieta, aktiviteti fizik dhe monitorimi i kujdesshëm janë të rëndësishme nëse keni diabet, pa marrë parasysh llojin e tij. Nëse keni diabet të tipit 1, do të duhet të merrni insuli. Kjo sepse trupi juaj nuk e prodhon atë. Nëse keni diabet të tipit 2, duhet të kontrolloni gjendjen tuaj me ndryshime në stilin e jetës, të tilla si dieta dhe ushtrimet fizike. Ju gjithashtu mund të duhet të merrni ilaçe orale ose me injeksion, duke përfshirë insulinë ose metforminë, për të menaxhuar nivelet e sheqerit në gjak.