A përkeqësohen dhimbjet e kyçeve kur bën ftohtë? Çfarë zbuluan studimet

Shumë njerëz me artrit thonë se dhimbjet e kyçeve përkeqësohen kur ndryshon moti.
Megjithatë, studimet e mëdha tregojnë se lidhja mund të jetë më e ndërlikuar nga sa mendohet dhe se lagështia, veçanërisht në kombinim me motin e ftohtë, mund të luajë rol më të rëndësishëm sesa temperatura e vetme.
Një studim i Universitetit të Mançesterit, i zhvilluar në vitin 2016 me më shumë se 13 mijë pjesëmarrës në Mbretërinë e Bashkuar, analizoi të dhënat ditore për dhimbjen dhe kushtet atmosferike.
Rezultatet treguan se lagështia e lartë lidhej me më shumë dhimbje, ndërsa presioni i ulët atmosferik dhe erërat e forta kishin gjithashtu një lidhje më të vogël. Temperatura e ulët, e marrë veçmas, nuk tregoi lidhje të qartë me dhimbjen në të gjithë grupin.
Sipas drejtuesit të studimit, Will Dixon, kombinimi i lagështisë së lartë, erës dhe presionit të ulët atmosferik lidhej me një rritje prej rreth 20% të mundësisë për të përjetuar dhimbje të forta krahasuar me një ditë mesatare.
Megjithatë, ndikimi i përgjithshëm ishte modest dhe rezultatet nuk nënkuptojnë se të gjithë personat me artrit reagojnë njësoj ndaj motit.
Një studim tjetër nga Shkolla Mjekësore e Harvardit analizoi më shumë se 11 milionë vizita te mjeku nga amerikanë të moshuar.
Studiuesit nuk gjetën rritje të vizitave për dhimbje të kyçeve ose shpinës gjatë javëve me shi. Megjithatë, analiza shqyrtoi kryesisht reshjet dhe nuk përfshiu të gjithë faktorët atmosferikë, ndaj nuk e përjashton mundësinë që lagështia apo kushtet e tjera të ndikojnë te disa njerëz.
Edhe një studim evropian me 810 të rritur me osteoartrit zbuloi lidhje mes lagështisë dhe dhimbjes, veçanërisht kur moti ishte relativisht i ftohtë.
Megjithatë, mekanizmi i saktë nuk është kuptuar ende plotësisht dhe studimet nuk provojnë se ndryshimet e motit janë shkaku i drejtpërdrejtë i dhimbjes