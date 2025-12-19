Agjencia e OKB-së: Sezonet e varfra të shirave thellojnë rreziqet e thatësirës në të gjithë Bririn e Afrikës

Sezoni i shirave tetor-dhjetor 2025 ka “dështuar në thelb” në të gjithë Bririn lindor të Afrikës, tha të premten Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e OKB-së (FAO), duke ngritur shqetësime për një përkeqësim të ndjeshëm të sigurisë ushqimore gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, transmeton Anadolu.
Cyril Ferrand, udhëheqësi i ekipit të qëndrueshmërisë për Afrikën Lindore në FAO, u tha gazetarëve në Gjenevë se shumë zona të Somalisë, Kenias lindore dhe Etiopisë jugore regjistruan më pak se 60 për qind të reshjeve mesatare, me vendet më të prekura që regjistruan nën 30 për qind dhe disa që nuk panë pothuajse asnjë reshje efektive.
“Disa zona po shkojnë drejt sezonit të tyre më të thatë të regjistruar që nga viti 1981,” tha Ferrand, duke shtuar se në shumë vende kjo shënon sezonin e dytë ose të tretë radhazi të dobët të shirave, ndërsa komunitetet ende po rimëkëmben nga thatësira 2020-2023.
Mungesa e reshjeve ka shkaktuar tashmë humbje të përhapura të të korrave në Somali, ndërsa dështime të të korrave ose rendimente shumë të ulëta priten në Kenian lindore dhe qendrore, tha agjencia.
Kushtet e bagëtive po përkeqësohen gjithashtu, me prodhim të reduktuar të qumështit dhe vdekje të parashikuara të bagëtive.
Më shumë se 185.000 njerëz janë zhvendosur nga thatësira në Somali, përfshirë të paktën 55.800 që kaluan në Etiopi, tha Ferrand, duke vënë në dukje se Mogadishu shpalli një emergjencë për thatësirë më 10 nëntor.
Pasiguria ushqimore, tashmë e rëndë në të gjithë rajonin, pritet të përkeqësohet ndërsa sezonet e varfra arrijnë kulmin në vitin 2026.
Vlerësimet aktuale “i vendosin 2,1 milionë njerëz në nivele të larta të pasigurisë ushqimore në Kenia dhe 4,4 milionë në Somali”, por Ferrand tha se këto shifra ka të ngjarë të rriten ndërsa ndikimi i plotë i shirave të dështuar bëhet i qartë.
Ai theksoi se thatësira nuk ka pse të shndërrohet në një krizë të madhe humanitare nëse ndërmerren veprime të hershme.
FAO ka lëshuar tashmë 4 milionë dollarë nga Fondi i saj Special për Emergjencat dhe Aktivitetet e Rezistencës për veprime paraprake në rajon, por paralajmëroi se plani humanitar i Somalisë për vitin 2025 mbetet vetëm 24 për qind i financuar.