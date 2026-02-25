Agjërimi ndihmon në përsosjen e koagulimit të gjakut, sipas një studimi

Një studim i ri zbuloi se agjërimi mund të ndihmojë në minimizimin e komponentëve të procesit të koagulimit të gjakut duke rritur prodhimin e acidit indol-3-propionik nga mikroorganizmat e zorrëve.
Mpiksjet e gjakut mund të jenë të rrezikshme dhe të çojnë në komplikime të tilla si sulmet në zemër, goditjet në tru dhe mpiksjen e gjakut në mushkëri.
Një studim i botuar në Life Metabolism shqyrtoi efektet e agjërimit me ndërprerje në komponentët e koagulimit të gjakut.
Studiuesit, duke përdorur 160 pjesëmarrës në studim, mostra gjaku njerëzor dhe minj, zbuluan se agjërimi me ndërprerje duket se ndihmon në ndalimin e aktivizimit të trombociteve dhe formimit të mpiksjes.
Rezultatet sugjerojnë se e bën këtë duke rritur prodhimin e acidit indol-3-propionik nga mikroorganizmat e zorrëve, i cili më pas ndikon në koagulimin.
Ekzaminimi i mëtejshëm i minjve zbuloi se agjërimi me ndërprerje mund të ndihmojë gjithashtu në minimizimin e dëmtimit të trurit dhe zemrës që lidhet me humbjen dhe më pas rikthimin e rrjedhës së gjakut.