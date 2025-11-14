Amir Shaipi portieri i Kosovës kundër Sllovenisë

Përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda ka zgjedhur, portierin për duelin e së shtunës ndaj Sllovenisë.
Amir Shaipi do të mbroj portën e “Dardanëve” përballë sllovenëve, nesër, ka mësuar Sporti në Tëvë 1, përmes burimeve brenda kombëtares së Kosovës.
Për shkak se numri një i portës, Arijanet Muriq është i pezulluar me karton për sfidën ndaj Sllovenisë, Foda kishte të gatshëm tre portierët, Amir Shaipi, Visar Bekaj dhe Faton Maloku.
25-vjeçari i cili luan te Lugano në ligën elite të Zvicrës, u paraqit në ndeshjen e fundit kundër Baselit, duke ia pritur penalltinë Xherdan Shaqirit.
Megjithatë ai nuk kishte luajtur para kësaj ndeshje për më shumë se dy muaj. Për Kosovën ai ka zhvilluar tri ndeshje, që nga debutimi i tij një vit më parë.