Anglia poshtëron Serbinë

Anglia i ka dhënë leksion futbolli Serbisë në ndeshjen e grupit K. Hiç më pak se 0-5 arriti fitore përfaqësuesja e drejtuar nga Tuchel.
Kane dhe Madueke realizuan për dy golat në pjesën e parë.
Radha për gola iu erdhi edhe dy mbrojtësve, Konsa e Guehi të cilët ishin më efikas se sa komplet sulmi serb.
“Peshën në kajmak” e kompletoi Rashford nga penalltia në minutën e fundit të ndeshjes.
Sfida në Beograd u luajt nën ofendimet e vazhdueshme serbe për të cilat UEFA shpejt pritet të jap një verdikt të ri.
Anglia është lidere e grupit me 15 pikë duke mos pranuar asnjë gol nga pesë ndeshjet e para.