Aplikacioni i Google më në fund ridizajnon kërkimin me zë në Android

Google po prezanton një ridizajnim dhe modernizim të rëndësishëm të kërkimit me zë në Android.
Kërkimi me zë mund të aksesohet nga vegël e ekranit kryesor (duke përfshirë Pixel Launcher) ose nga çdo shirit i Kërkimit në Google brenda aplikacionit.
Pyetja juaj trajtohet nga Kërkimi në Google me një faqe standarde rezultatesh që hapet, ndërsa përgjigjja shqiptohet me zë të lartë. Ndërfaqja me një formë vale me katër pika është disa vjeçare.
Ky ridizajnim fillon me një gradient të qendrës ‘G’ të rrethuar nga një buton kthimi dhe një menu me tre pika që ju çon te cilësimet e Zërit.
Mund të vendosni Gjuhët, të aktivizoni/çaktivizoni rezultatet e Folura dhe të zgjidhni një zë: Cosmo, Neso, Terra ose Cassini. Tema e errët është përditësuar gjithashtu.
Shpjegimi vëren se Google “Dëgjon” me të njëjtin ilustrim të fytyrës si më parë. Në fund, do të gjeni një hark me katër ngjyra që është direkt nga Modaliteti AI dhe Search Live, ndërsa pyetja juaj transkriptohet sipër tij.Ekziston një buton më i madh “Kërko një këngë” që ju çon në një ndërfaqe përdoruesi të kërkimit të këngëve që ju fton të “Luaj, Këndo, Humor”.
Kjo zëvendëson animacionin e mëparshëm të globit. Në këndin e sipërm djathtas, do të gjeni një shkurtore për historikun e Kërkimit të Këngëve.
Po e shohim këtë të fillojë të lansohet me versionin 17.1 (stabil) dhe 17.2 (beta) të aplikacionit Google në Android. Ende nuk është gjerësisht i disponueshëm. Shpresojmë që Google do ta përmirësojë më pas ndërfaqen e kërkimit të tekstit.