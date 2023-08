Aplikacioni i Google që synon të transformojë komunikimin me SMS sjell enkriptimin fundor

Me këtë përditësim bisedat mes përdoruesve në Messages, 1 me 1 apo në grup, do të jenë private tha Google.

Google njoftoi ditën e Marte se aplikacionin Messages nga Google është më i sigurtë falë përmirësimeve të bëra në RCS, ose Rich Communication Services, një protokoll që ka për qëllim për të zëvendësuar SMS-të dhe sjellë ato në nivelin e aplikacionit iMessage të Apple.

Kompania tha se RCS do të jetë modaliteti i parazgjedhur i komunikimit për përdoruesit e rinj dhe ekzistues të aplikacionit Messages.

Gjithashtu bisedat në grup me enkriptim fundor do të jenë të disponueshme për të gjithë përdoruesit e RCS. Ky i fundit debutoi në fazën beta në fillim të vitit pas disa testimeve të hershme por nuk ishte i disponueshëm gjer më sot.

Me këtë përditësim bisedat mes përdoruesve në Messages, 1 me 1 apo në grup, do të jenë private tha Google.

Që kur lançoi RCS në 2019-ën, Google ka nisur një fushatë për të nxitur adoptimin e teknologjisë. Madje lançoi edhe një uebsajt vitin e kaluar për të shpjeguar përfitimet e RCS për konsumatorëve.

Me RCS-në e aktivizuar përdoruesit mund të ndajnë foto dhe video, të shohin indikator që tregojnë se përdoruesi po shkruan, të shohin nëse dikush e ka parë mesazhin e tyre apo të dërgojnë mesazhe përmes internetit celular dhe Wi-Fi.

Të gjitha këto kanë qenë funksionalitete që iMessage i Apple i ka ofruar prej vitesh.