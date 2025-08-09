Apple do të përdorë çipa të prodhuar nga Samsung në Teksas

Apple njoftoi se Samsung Electronics do të furnizojë çipa për produktet e saj, përfshirë iPhonet, nga një fabrikë në Austin të Teksasit.
Këta çipa do të përmirësojnë performancën dhe efikasitetin energjetik të pajisjeve të Apple.
Ky veprim vjen si pjesë e një investimi shtesë prej 100 miliardë dollarësh në SHBA, që e çon angazhimin total të Apple në 600 miliardë deri në katër vitet e ardhshme.
Ekspertët thonë se Samsung po zëvendëson pjesërisht Sony-n në furnizimin me sensorë imazhi për Apple, duke ndihmuar kompaninë amerikane të diversifikojë burimet.
Sony aktualisht dominon tregun e sensorëve të imazhit të nivelit të lartë, por prodhon vetëm në Japoni.
Apple synon të ulë varësinë nga një furnizues i vetëm dhe të lokalizojë më shumë prodhim në SHBA.