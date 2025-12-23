​Apple gjobitet me 98.6 milionë dollarë

Autoriteti Antitrust ka gjobitur Apple me 98.635 milionë euro për abuzim me pozicionin e saj dominues.
Sipas Autoritetit Italian të Konkurrencës, kompania kaliforniane shkeli rregulloret e tregut për ofrimin e platformave për shpërndarjen online të aplikacioneve për përdoruesit e iOS tek zhvilluesit. “Në këtë treg,” deklaron Autoriteti Italian i Konkurrencës (AGCM), “Apple mban një pozicion dominimi absolut përmes App Store-it të saj.”
Prandaj, Autoriteti ka përcaktuar që politika e Transparencës së Gjurmimit të Aplikacioneve (ATT) është kufizuese nga një perspektivë e konkurrencës. “Pas një hetimi kompleks, të kryer në koordinim me Komisionin Evropian, autoritete të tjera kombëtare të konkurrencës dhe Autoritetin Italian të Mbrojtjes së të Dhënave (Garante per la Protezione dei Dati Personali), AGCM ka përcaktuar që politika e Transparencës së Gjurmimit të Aplikacioneve (“ATT”), d.m.th., rregullat e privatësisë të vendosura nga Apple, duke filluar nga prilli 2021, si pjesë e sistemit të saj operativ celular iOS, mbi zhvilluesit e palëve të treta të aplikacioneve të shpërndara përmes App Store.”
Në mënyrë specifike, “zhvilluesit e palëve të treta duhet të marrin pëlqim specifik për mbledhjen dhe lidhjen e të dhënave për qëllime reklamimi përmes një ekrani të vendosur nga Apple, i ashtuquajturi njoftim ATT. Megjithatë, kjo nuk është e mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e legjislacionit për privatësinë, duke i detyruar kështu zhvilluesit të dyfishojnë kërkesën për pëlqim për të njëjtin qëllim”. “Ky është një vendim i pavarur, i cili nuk ndikon në shtetet e tjera anëtare”, tha një zëdhënës i Komisionit të BE-së, duke komentuar mbi gjobën e vendosur dhe arsyet pas saj, shkruan ANSA.
Autoriteti Antitrust zbuloi se “kushtet e politikës ATT janë vendosur në mënyrë të njëanshme dhe janë të dëmshme për interesat e partnerëve komercialë të Apple. Ato nuk janë proporcionale për të arritur objektivin e privatësisë, siç pretendohet nga kompania. Në të vërtetë, meqenëse të dhënat e përdoruesve janë një element themelor mbi të cilin bazohet aftësia për të ofruar reklama të personalizuara online, dyfishimi i pashmangshëm i kërkesave për pëlqim që rezulton nga zbatimi i politikës ATT – e cila kufizon aftësinë për të mbledhur, lidhur dhe përdorur të dhëna të tilla – dëmton biznesin e zhvilluesve, modeli i biznesit të të cilëve bazohet në shitjen e hapësirës reklamuese, si dhe atë të reklamuesve dhe platformave të ndërmjetësimit të reklamave”.