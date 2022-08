Apple kërkon nga miliona përdorues të përditësojnë urgjentisht iPhone-t

Mbajtja e iPhone të përditësuar është tejet e rëndësishme. Jo vetëm që sjell funksionalitete të reja, por gjithashtu mbajnë telefonët e të sigurte duke adresuar problemet e sigurisë që mund të zbulohen.

Apple lëshoi ditën e sotme një përditësim shumë të rëndësishëm për iPhone të cilin duhet ta instaloni menjëherë. Paralajmërimi nga Apple erdhi mbrëmjen e së Mërkurës dhe mbron përdoruesit sulme dhe hakime të rrezikshme.

Më i fundit është iOS 15.6.1. Apple tha se problemet e sigurisë identifikuar në iOS 15.6 janë adresuar me versionin e ri duke paralajmëruar shfrytëzimin e tyre në mënyrë aktive nga hakerët.

Vetëm ky paralajmërim është i mjaftueshëm që ju të përditësoni iPhone sa më parë të jetë e mundur. Për ta bërë këtë duhet të shkoni në Settings > General > Software Update.

Përditësimet e sigurisë adresojnë problemet me kodin apo sistemet e Apple. Hakerët shfrytëzojnë pikërisht këto probleme sigurie për të marrë nën kontroll pjesë ose mbase plotësisht pajisjet e përdoruesve.

Mos përditësimi ju ekspozon përballë rreziqeve të panjohura. Disa modele të vjetra të iPhone nuk marrin më përditësime prandaj nëse jeni prej atyre që keni versione të vjetra, duhet të konsideroni blerjen e një modeli të fundit.

iOS 16 që debuton në Shtator do të lërë jashtë iPhone 6S, iPhone 7 dhe gjeneratën e parë të iPhone SE.

Ja lista e pajisjeve që mund të instalojnë iOS 15.6.1:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2nd generation or later)