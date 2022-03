Apple planifikon të prezantojë një abonim të ri për iPhone: Blej tani, paguaj më vonë

Lëvizja do të përshtatet me përpjekjet e vazhdueshme të Apple drejt pushtimit të tërësishëm të tregut.

Vitet e fundit, Apple ka theksuar gjithnjë e më shumë abonimet si Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus dhe Apple Arcade si burime të reja kryesore të të ardhurave për kompaninë. Shumë prej këtyre shërbimeve tashmë janë integruar në paketat Apple One të kompanisë, shkruan theverge.

“Ne kemi parë tashmë një ndryshim të ngjashëm në frontin e harduerit: Apple shtoi një model abonimi mujor për garancitë e tij të zgjatura AppleCare në vitin 2019, dhe Apple ka ofruar Programin e tij të Përmirësimit të iPhone që lejon përdoruesit të paguajnë për kostot e kombinuara AppleCare dhe iPhone mbi 24 muaj dhe ruan pajisjen tuaj pas 12 muajsh pagese, që nga viti 2015. Të dyja këto programe tashmë duken si abonime harduerike në shumë mënyra”, thuhet në raport.

Sipas një raporti të Bloomberg, tarifa mujore nuk do të ishte thjesht çmimi i pajisjes i ndarë me 12 ose 24 muaj, por do të ishte ende një çmim mujor i pavendosur, potencialisht me opsionin për të përmirësuar në harduer të ri sapo të lëshohet.

Ashtu si abonimet e tjera të Apple, ai do të lidhet me llogarinë ekzistuese të Apple ID të një përdoruesi, me aftësinë për t’u lidhur me shërbimet AppleCare ose Apple One.

Aktualisht mund të paguani Apple çdo muaj për shërbimet e saj dhe mund ta paguani çdo muaj për iPhone, por këto janë ende tarifa dhe plane menaxhimi të veçanta.

Është e vështirë të imagjinohet që Apple thjesht do të marrë hua pajisje në baza mujore, sepse pyetja është nëse vërtet do të jeni në gjendje të paguani vetëm për një “abonim” të iPhone për një muaj, siç mundeni për Apple TV Plus. Një botë ku Apple ka klientë që paguajnë abonime mujore për të marrë me qira një pajisje vetëm për ta rikthyer atë në fund të procesit duket po aq e pamundur.

Është e mundur që Apple thjesht dëshiron të heqë ndërmjetësin dhe të zgjerojë ofertën e pagesës me këste për produkte të tjera. Programi i përmirësimit të iPhone në fakt i lejon klientët të marrin një kredi pa interes nga Citizens One, të cilën më pas e shlyejnë me një plan 24-mujor.

Apple gjithashtu lejon përdoruesit e kartave Apple të paguajnë për produktet Apple me këste mujore pa paguar interes, por edhe kjo është e kufizuar në një nëngrup të vogël klientësh të Apple. Një shërbim abonimi i bazuar në Apple mund t’i eliminojë këto kërkesa dhe t’i lejojë Apple ta zgjerojë atë në produkte të tjera harduerike, si iPad ose Mac.

Por ndërsa detajet janë ende të vogla, një gjë është e qartë – ambiciet e abonentëve të Apple sapo kanë filluar.