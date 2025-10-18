Arroganca dhe dhuna…, janë zëra të plagëve që s’janë SHËRUAR!

Udhëheqësit që janë autoritarë dhe agresivë, në shumë raste, nuk janë të sigurt në vete. Përpiqen ta fshehin dobësinë e tyre duke dominuar të tjerët.
Arroganca dhe dhuna e tyre, janë maskë e frikës dhe pasigurisë që kanë.
Fëmijët të cilët janë abuzuar, poshtëruar, injoruar, etj. shpesh zhvillojnë mekanizma ‘mbrojtës’, për ta kompensuar ndjenjën e pafuqisë që kanë përjetuar.
Kur arrijnë në pozita pushteti, përdorin autoritetin si mjet për kontroll. Në shkencë ky fenomen quhet, cikli i abuzimit.
Jo çdo fëmijë i abuzuar apo injoruar bëhet arrogant apo i dhunshëm. Disa prej tyre zhvillojnë empatinë (dhembshurinë për të tjerët) apo inteligjencën emocionale sepse e kuptojnë shumë mirë se çka është dhimbja.
Por këtë shkallë e arrijnë vetëm ata të cilët janë të vetëdijshëm dhe tejet të ndërgjegjshëm
A e ke fuqinë për t’u përballur dhe shëruar nga plagët emocionale?
Thuaj: Po e kam… dhe fillo menjëherë sot ta njohësh dhe shërosh veten
Vehbi Zeqiri