AUDI gjermano-kinez zbulon SUV-in e ri E7X

Një SUV i ri elektrik, AUDI E7X, është prezantuar zyrtarisht gjatë testeve dimërore në Kinë, si rezultat i bashkëpunimit mes Audi dhe SAIC Volkswagen.
Modeli i madh, me gjatësi mbi pesë metra, ofron fuqi maksimale deri në 500 kW (670 kuaj fuqi), duke e pozicionuar në segmentin premium të makinave elektrike.
Marka AUDI është krijuar posaçërisht për tregun kinez dhe nuk përdor logon tradicionale me katër unaza, ndërsa modeli i parë i saj ishte E5 Sportback.
Sipas të dhënave nga China EV DataTracker, rreth 6,650 njësi të këtij modeli u shitën brenda një viti.
E7X vjen me teknologji të avancuara si kamera në vend të pasqyrave, doreza dere të fshehura dhe bateri deri në 109.3 kWh, që mundëson autonomi deri në 751 km sipas ciklit CLTC.
Specifikimet e detajuara u publikuan edhe në dokumentet e homologimit të Ministry of Industry and Information Technology të Kinës, duke konfirmuar se shpejtësia maksimale arrin 230 km/h.