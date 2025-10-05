Bitcoin i afrohet rekordit të ri

Çmimi i bitcoin u rrit ndjeshëm sot, duke iu afruar nivelit të tij rekord, ndërsa mbyllja e qeverisë amerikane hyn në ditën e tretë.
Investitorët po i drejtohen kriptomonedhës më të famshme në botë si një strehë e sigurt mes pasigurisë politike në SHBA, shkruan CNBC.
Kriptomonedha më e vjetër në botë po tregtohej me 123,874 dollarë, rreth 2% më shumë gjatë ditës. Kjo e vendos bitcoin vetëm 1% poshtë nivelit të tij më të lartë të të gjitha kohërave, i cili ishte pak mbi 124 mijë dollarë në mesin e gushtit. Vetëm këtë javë, vlera e tij është rritur me një shifër mbresëlënëse prej 12%.
Rritja e kërkesës për asetin e decentralizuar erdhi pasi ligjvënësit amerikanë nuk arritën të arrinin një marrëveshje për financimin federal, duke e detyruar qeverinë amerikane të mbyllej të mërkurën.
Analistët në Standard Chartered Bank presin që bitcoin të arrijë një nivel të ri së shpejti, i ndjekur nga 135 mijë dollarë.