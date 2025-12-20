Burundi i mbingarkuar nga fluksi i refugjatëve nga lindja e DRC-së, paralajmëron OKB

Zyrtarët e OKB-së paralajmërojnë se Burundi po përballet me vështirësi të mëdha pas ardhjes së dhjetëra mijëra refugjatëve nga lindja e Republikës Demokratike të Kongos, të shpërngulur për shkak të dhunës së vazhdueshme.
Agjencia e OKB-së për refugjatët përshkruan kushte të pamjaftueshme në kampet në Burundi, ku radhë të gjata formohen për ushqim dhe ujë të kufizuar. Për më tepër, kushtet e dobëta sanitare kanë shkaktuar shpërthime të kolerës, duke rritur rrezikun për shëndetin e refugjatëve. /mesazhi