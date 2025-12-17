Çaji jeshil apo i zi, cili ndihmon më mirë metabolizmin?

Në vitet e fundit, çaji ka fituar popullaritet si një pije që mund të ndikojë në metabolizëm dhe humbje peshe. Por, a është më efektiv çaji jeshil apo çaji i zi? Shumë njerëz i përdorin këto pije duke besuar se ato “shkaktojnë djegie të shpejtë të kalorive”, por çfarë thonë studimet shkencore?
Përbërësit kryesorë që ndikojnë metabolizmin
Çaji jeshil dhe çaji i zi vijnë nga e njëjta bimë, Camellia sinensis, por ndryshimi qëndron te procesi i përpunimit: çaji i zi është i fermentuar, ndërsa çaji jeshil jo. Ky ndryshim ndikon në përbërësit kimikë dhe përfitimet e mundshme:
Katekinat: Çaji jeshil është i pasur me katekinë, një antioksidant që, sipas disa studimeve, mund të rrisë metabolizmin dhe oksidimin e yndyrnave.
Kafeina: Të dy llojet përmbajnë kafeinë, e cila mund të rrisë pak shpejtësinë e metabolizmit dhe vigjilencën. Çaji i zi zakonisht ka më pak katekinë, por përmbajtje të ngjashme kafeine me çajin jeshil.
Studimet mbi metabolizmin
Një rishikim i botuar në International Journal of Obesity sugjeron se katekinat në çajin jeshil mund të përshpejtojnë djegien e kalorive deri në 4-5% gjatë një dite, veçanërisht kur kombinohen me aktivitet fizik.
Çaji i zi, nga ana tjetër, përmban polifenole që mund të ndihmojnë në shëndetin e zorrëve dhe tretjen, gjë që mund të ndikojë indirekt në metabolizëm, por efektet janë më të lehta krahasuar me çajin jeshil.
Pikat praktike
Sasia ka rëndësi: Konsumimi i 3-5 filxhanëve çaji jeshil në ditë shihet si i sigurt dhe mund të ketë efekt modest mbi metabolizmin.
Jo një “mrekulli”: Asnjë çaj nuk do të bëjë punën e humbjes së peshës pa një dietë të shëndetshme dhe aktivitet fizik.
Preferenca individuale: Disa njerëz mund të reagojnë më mirë ndaj çajit të zi për arsye të tretjes ose tolerancës së kafeinës.
Në terma të metabolizmit dhe djegies së yndyrës, çaji jeshil ka avantazh të vogël mbi çajin e zi, kryesisht për shkak të katekinave dhe kombinimit me kafeinën. Por efekti është i moderuar dhe nuk mund të zëvendësojë ushqimin e shëndetshëm dhe aktivitetin fizik. Në fund, zgjedhja më e mirë është ai çaj që ju pëlqen dhe që mund ta pini rregullisht, duke shijuar përfitimet e tij të vogla për metabolizmin dhe shëndetin në përgjithësi.