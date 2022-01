Çfarë do të ndodhë me trupin tuaj nëse konsumoni çdo ditë lëng karrote

Lëngu i karotave është një lëng perimesh i njohur sepse është shumë më i ëmbël dhe më i butë në shije se llojet e tjera të lëngjeve, dhe gjithashtu ka një listë mjaft të gjatë të përfitimeve shëndetësore.

Lëngu i karotës, përmban pak proteina dhe fibra, ndërsa ruan një përmbajtje të ulët yndyre dhe kalori . Ai është gjithashtu i pasur me vitamina dhe minerale, përmban vitamina A , C dhe K, si dhe kalium .në çdo filxhan. Ai gjithashtu ka komponime bimore të quajtura karotenoidë që veprojnë si antioksidantë dhe luftojnë dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira në trup.

Ja çfarë do të ndodhë me trupin tuaj nëse pini lëng karrote çdo ditë

Një filxhan me lëng karrote përmban 250% të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës A në formën e karotenoideve si beta karoten, luteinë dhe zeaksantinë. Të gjitha këto kontribuojnë në shëndetin optimal të syve dhe mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të syve të lidhura me moshën. Nëse pini lëng karrote çdo ditë, atëherë me siguri do të shpërbleheni me sy dhe shikim të shëndetshëm .

Përfitime të tjera të lëngut të karotës

Arsyet për të pirë lëng karrote, megjithatë, nuk ndalen në shëndetin e syve. Sipas healthdigest.com, të njëjtët antioksidantë që mbrojnë sytë tuaj mund të zvogëlojnë gjithashtu rrezikun e zhvillimit të disa llojeve të kancerit. Konsumimi i perimeve (dhe konsumimi i lëngut të perimeve) mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit të gojës, ezofagut, mushkërive, stomakut dhe kancereve të tjera. Ky lëng, është një zgjedhje e shkëlqyer për t’u pirë edhe gjatë shtatzënisë , pasi kalciumi, acidi folik, magnezi, kaliumi dhe vitamina A ndihmojnë një fetus në rritje të bëhet më i fortë.

Vitamina C gjithashtu forcon sistemin imunitar dhe kaliumi ndihmon në ruajtjen e shëndetit të mirë të zemrës. Lëngu i karotës madje mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjes së Alzheimerit.

Çfarë duhet të keni kujdes kur hani lëng karrote

Ashtu si me të gjitha ushqimet, megjithatë, çdo gjë e tepërt mund të jetë e dëmshme. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se lëngu i karotës përmban fibra minimale dhe nuk do t’ju mbajë të ngopur për një kohë të gjatë. Për të shijuar të gjitha përfitimet e karotave, duhet të hani të gjitha perimet sa herë të keni mundësi. Megjithatë, lëngu i karotës është një alternativë e shkëlqyer për lëngjet e frutave me sheqer dhe pijet e gazuara.