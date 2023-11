Çfarë është sindroma Huckleberry Finn?

Para se të përshkruhet se çfarë është kjo sindromë, është e rëndësishme të theksohet se sindroma Huckleberry Finn është më shumë një konstrukt i psikologjisë popullore. Kjo për shkak se sindroma nuk është referuar si një problem psikologjik apo psikiatrik në literaturën mjekësore. Megjithatë, ajo jep një përshkrim interesant të disa personaliteteve.

Kush është Huckleberry Finn?

Personazhi më i famshëm i historisë i krijuar nga Mark Twain është Tom Sawyer. Në të vërtetë, ai është një djalë trim dhe i zgjuar, i cili ka kaluar nëpër një mori situatash problematike, nga të cilat ka ecur përpara. Një nga miqtë e tij të mëdhenj ishte Huckleberry Finn.

Ajo që e karakterizon Huckleberry Finn është se ai nuk i kupton përgjegjësitë e tij. Në të vërtetë, ai humbi shkollën dhe nuk i interesonte angazhimet e tij. Gjithashtu, ajo u shfaq në mbështetje të aventurave të Tom Sawyer, por ajo tërhoqi aq shumë vëmendje sa Twain vendosi të bëjë një roman kushtuar ekskluzivisht Huckleberry Finn.

Pikërisht atëherë tregohet plotësisht personaliteti i këtij djali. Sjellja e tij është në kontrast të thellë me atë të Tom Sawyer. Në të vërtetë, Huck, ndryshe nga Tomi, është një fëmijë i braktisur. Ai jetonte me një teze dhe kishte një baba që ishte i keq dhe i alkoolizuar.

Dy veçoritë themelore në sindromin Huckleberry Finn

Zbrazëti ekzistenciale. Është ndjenja e fortë se diçka mungon që i jep kuptim jetës. Në të vërtetë, ata përjetojnë një pakënaqësi të vazhdueshme dhe një ndjenjë të përhershme boshllëku. Ky imazh është shumë afër asaj që quhet depresion.

Kërkimi pa fund. Ashtu si karakteri eponymous, në sindromin Huckleberry Finn ka një kërkim pa fund për diçka që në fund të fundit mbush atë ndjenjë boshllëku. Një dëshirë e thellë për të gjetur një realitet për t’u ndjerë i plotë.

Siç mund të shihet, pas pakujdesisë së dukshme të atyre që sillen si Huckleberry Finn, ka një shqetësim që nuk gjen prehje. Një mungesë kuptimi që i shtyn ata të kërkojnë këtu dhe atje, duke u përpjekur të gjejnë kuptime.

Veçori të tjera të sindromës Huckleberry Finn

Përveç karakteristikave bazë, ka edhe karakteristika të tjera që përcaktojnë sindromën Huckleberry Finn. Në të vërtetë, një nga këta faktorë është se ata që vuajnë prej saj janë edhe njerëz jashtëzakonisht inteligjentë. Kjo vërteton aftësinë e tij për të gjetur zgjidhje për probleme të ndryshme. Përveç kësaj, përfitime të tjera janë të dukshme për personat me këtë sindromë:

Ata e kanë relativisht të lehtë të përshtaten me situata të ndryshme, por thellë-thellë, ata kurrë nuk ndihen rehat me askënd.

Ata i shpëtojnë përgjegjësisë. Kjo për shkak se ata e hedhin poshtë idenë e marrjes së rrënjës, pasi ata nuk kanë rrënjë të forta vetë.

Ata patën një fëmijëri të palumtur dhe një figurë shumë shkatërrimtare të babait.

Fëmijët e prekur kanë vetëvlerësim shumë të ulët. Ata nuk e shohin veten në një mënyrë pozitive. Pra, ata janë të prirur të vuajnë nga depresioni.

Ata po ndryshojnë vazhdimisht miqtë e tyre, partnerët e tyre, punën e tyre… Ata e kanë të vështirë të vënë stabilitet në jetën e tyre.

Ndjenja e zbrazëtisë dhe vështirësia e ndërtimit të një projekti të jetës solide lindin nga mungesa e një lidhjeje të shëndetshme me familjen gjatë fëmijërisë. Kjo çon në një personalitet kompleks dhe interesant. Megjithatë, a mund të kapërcehet sindroma Huckleberry Finn? Sigurisht. Me vullnet dhe ndihmë të jashtme, është e mundur të pajtohesh me veten dhe me një të kaluar të vështirë.