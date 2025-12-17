Çfarë i ndodh trupit kur pini lëng selino çdo ditë

Lëngu i selinos është një pije freskuese e mbushur me vitamina, minerale dhe ujë, dhe përbërësit që përmban mund të ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore.
Edhe pse është bërë popullor si një lloj eliksiri shëndetësor, është e rëndësishme të dimë saktësisht se çfarë ndodh në trup gjatë konsumimit të tij të rregullt, shkruan Health.
Hidratim dhe energji
Meqenëse përbëhet nga deri në 95 përqind ujë, lëngu i selinosë është një aleat i shkëlqyer në mbajtjen e trupit të hidratuar, raporton Index.hr.
Një filxhan lëng gjithashtu siguron një dozë të mirë kaliumi, një elektrolit thelbësor për ekuilibrin e lëngjeve në trup, i cili e ndihmon trupin të qëndrojë i hidratuar dhe plot energji.
Sheqer i qëndrueshëm në gjak
Ndryshe nga shumë lëngje frutash, lëngu i selinosë ka shumë pak sheqer dhe karbohidrate, që do të thotë se nuk do të shkaktojë rritje të sheqerit në gjak.
Mund të ndihmojë në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të sheqerit duke përmirësuar ndjeshmërinë ndaj insulinës.
Përmbajtja e moderuar e magnezit ndihmon që glukoza të transportohet më me efikasitet në qelizat muskulore, duke siguruar kështu energji më të qëndrueshme gjatë gjithë ditës.
Kontrolli më i mirë i sheqerit në gjak zvogëlon rrezikun e inflamacionit që mund të çojë në diabet dhe sëmundje të zemrës.
Një agjent i fuqishëm anti-inflamator
Selinoja është një burim i pasur antioksidantësh, përbërës që mbrojnë qelizat nga dëmtimi. Vlen të përmendet veçanërisht apigenina, një antioksidant natyral me veti të mundshme kundër kancerit.
Edhe pse disa studime tregojnë se mund të kufizojë dëmtimin e qelizave, të zvogëlojë përhapjen e qelizave kancerogjene dhe të përmirësojë efektet e kimioterapisë, është e rëndësishme të theksohet se këto rezultate u morën në kushte laboratorike, kështu që nevojiten prova të mëtejshme klinike.
Ndihmë me presionin e lartë të gjakut
Konsumimi i lëngut të selinosë mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Disa studime tregojnë se përbërësit në selino ndihmojnë në mbajtjen e enëve të gjakut të zgjeruara dhe të hapura.
Selinoja gjithashtu ka efekte të lehta diuretike, që do të thotë se ndihmon trupin të heqë qafe lëngjet e tepërta, gjë që kontribuon më tej në uljen e presionit të gjakut.
Rreziqet dhe efektet anësore të mundshme
Edhe pse lëngu i selinosë është një pije e shëndetshme për shumicën e njerëzve, ka disa rreziqe. Selino përmban përbërës të quajtur psoralenë, të cilët mund të rrisin ndjeshmërinë e lëkurës ndaj diellit tek disa njerëz.
Gjithashtu, disa njerëz mund të jenë alergjikë ndaj profilinës së proteinave, e cila mund të shkaktojë reaksione të tilla si kruajtje, skuqje ose ënjtje, dhe në raste të rënda, vështirësi në frymëmarrje.
Për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës K, e cila nxit mpiksjen e gjakut, lëngu i selinosë mund të zvogëlojë efektivitetin e ilaçeve që hollojnë gjakun.
Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se shtrydhja e tij largon pjesën më të madhe të fibrave, duke humbur kështu disa nga përfitimet tretëse që ofron selino e tërë.