Çfarë i ndodh trupit tuaj kur konsumoni shegë?

Farat dhe lëngu i shegës mund të ofrojnë përfitime shëndetësore sepse përmbajnë antioksidantë dhe lëndë ushqyese të fuqishme. Shpesh quhet superushqim dhe është përdorur si ushqim tradicional medicinal në disa kultura.
1.Mbështet shëndetin e zemrës
Mendohet se shegët përmirësojnë shëndetin e zemrës duke ulur inflamacionin. Në një përmbledhje të tetë studimeve klinike, studiuesit zbuluan se lëngu i shegës uli presionin sistolik dhe diastolik të gjakut tek ata që e pinë atë. Një studim tjetër zbuloi se njerëzit me sëmundje të zemrës që pinin lëng shege ulën frekuencën dhe ashpërsinë e dhimbjes së gjoksit. Ata gjithashtu kishin nivele më të ulëta të shënuesve specifikë që tregojnë shëndet më të mirë të zemrës.
2.Mund të nxisë shëndetin urinar
Disa studime sugjerojnë se shegët mund të nxisin shëndetin urinar. Studimet në kafshë kanë zbuluar se lëngu i shegës mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka. Megjithatë, ekspertët besojnë se shegët nuk ndikojnë në formimin e gurëve në veshka.
3.Mund të ndihmojë në kontrollin e sheqerit në gjak
Frutat, përfshirë shegët, përmbajnë sheqerna natyralë që zakonisht janë të sigurt për njerëzit me diabet nëse konsumohen me masë. Disa studime tregojnë se shegët mund të përmirësojnë sheqerin në gjak (glukozën) esëll tek njerëzit me diabet, megjithëse nevojiten kërkime të mëtejshme për të kuptuar efektet. Përfitimet mund të shtrihen edhe në sindromën metabolike, me karakteristikat e saj të rezistencës ndaj insulinës, problemeve me kolesterolin dhe presionin e lartë të gjakut, si dhe mbipesha. Disa studime sugjerojnë një efekt mbrojtës. Ky është edhe rasti me sëmundjen steatotike të mëlçisë të shoqëruar me mosfunksionim metabolik (MASLD), një diagnozë e zakonshme me mbipesha dhe diabetin.
4.Promovon shëndetin tretës
Shegët përmbajnë shumë fibra dietike, të cilat mund të ndihmojnë në tretje. Përveç kësaj, antioksidantët polifenolë në frut njihen për uljen e inflamacionit, gjë që mund të përmirësojë gjithashtu shëndetin gastrointestinal. Në një studim, studiuesit zbuluan se minjtë që konsumuan ekstrakt shege nuk zhvilluan sëmundje inflamatore të zorrëve (IBD) me të njëjtën shkallë si ata që nuk e zhvilluan. Studimet tek njerëzit sugjerojnë gjithashtu përfitime për njerëzit me kolit ulceroz.
5.Mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit
Komponimet në shegë mund të kenë veti antikancerogjene. Hulumtimet paraprake kanë sugjeruar që shegët mund të luajnë një rol në parandalimin ose trajtimin e llojeve të ndryshme të kancerit. Efektet e tyre janë studiuar në llojet e kancerit që përfshijnë:
Prostata
Gjoksi
Mushkëritë
Zorrë e trashë
Leuçemia
6.Mund të përmirësojë qëndrueshmërinë ndaj ushtrimeve
Disa studime sugjerojnë se polifenolet në shegë mund të përmirësojnë performancën në ushtrime. Një studim zbuloi se konsumimi i ekstraktit të shegës rriti kohën e lodhjes tek çiklistët e stërvitur. Studiuesit gjithashtu arritën në përfundimin se ekstrakti i shegës mund të ndihmojë në rikthimin e muskujve të dëmtuar.
7.Mund të mbrojë kundër sëmundjeve njohëse
Antioksidantët në shegë mund të ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës dhe funksionit kognitiv duke mbrojtur qelizat nervore nga dëmtimi oksidativ. Një studim i të rriturve të moshës së mesme dhe të moshuar zbuloi se ata që pinin 225 ml lëng shege çdo ditë për një vit performuan më mirë në testet e kujtesës sesa ata në grupin placebo. Substancat në gjethet e bimës mund të ofrojnë gjithashtu përfitime, duke përfshirë efektet mbrojtëse kundër çrregullimeve neurologjike.